Le Vietnam mise sur les technologies spatiales pour son développement et sa sécurité



L’espace extra-atmosphérique joue un rôle stratégique de plus en plus important dans la vie politique, économique, de défense et de sécurité au niveau mondial. C’est pourquoi la recherche, le développement et la maîtrise des technologies spatiales sont considérés comme une mission centrale de la science et de la technologie vietnamiennes, afin de créer des ressources pour le développement économique et d’assurer la sécurité nationale.

Aujourd’hui, les technologies spatiales sont largement appliquées et apportent des résultats concrets dans de nombreux domaines tels que l’économie, la culture, l’éducation, la santé, la défense et la sécurité, non seulement dans les grandes puissances mais aussi dans les pays en développement.

Photo fournie par le Centre spatial du Vietnam

La maîtrise des technologies spatiales signifie posséder de nombreuses technologies clés à forte valeur d’application. Selon les estimations internationales, un système complet de satellites d’observation de la Terre pourrait contribuer à réduire jusqu’à 10% des pertes économiques causées chaque année par les catastrophes naturelles.

Au Vietnam, les technologies spatiales ne sont plus un concept étranger. Selon le professeur associé et docteur Pham Anh Tuân, directeur général du Centre spatial du Vietnam, le pays a commencé à appliquer la télédétection dès les années 1980. Le pays a déjà lancé avec succès plusieurs satellites, notamment VINASat-1 (2008), VINASat-2 (2012), VNREDSat-1 et PicoDragon (2013), MicroDragon (2019) et NanoDragon (2021). En particulier, le satellite radar LOTUSat-1, premier satellite d’observation de la Terre du Vietnam, a été entièrement achevé et est prêt à être placé en orbite.

Cependant, selon plusieurs experts, les technologies spatiales vietnamiennes sont encore confrontées à de nombreux défis : mécanismes de coordination entre les ministères peu efficaces, absence de stratégie à long terme, manque de lois sectorielles et de normes techniques communes, ce qui entraîne des investissements fragmentés et manquant de cohérence. En outre, la recherche et le développement des technologies spatiales requièrent des investissements considérables, des délais de retour sur capital longs et des risques élevés, ce qui constitue un défi important pour les unités nationales.

Le Parti et l’État attachent une attention particulière au développement des technologies spatiales, ce qui se reflète clairement dans leurs politiques scientifiques et technologiques. La Résolution N°57-NQ/TW sur le développement scientifique, l’innovation et la transformation numérique, souligne l’importance de la recherche et de l’application des technologies spatiales. La Décision N°1131/QD-TTg du 12 juin 2025 classe l’aérospatiale parmi les onze groupes de technologies clés. En outre, la Résolution N°193/2025/QH15 de l’Assemblée nationale concernant l’expérimentation des services de télécommunications utilisant des satellites en orbite basse ouvre un nouveau cadre juridique pour stimuler le développement du secteur.

Le directeur général du Centre spatial du Vietnam, Pham Anh Tuân, souligne que "le Vietnam ne pourra réduire l’écart que s’il commence immédiatement, choisit la bonne direction et persévère". L’orientation appropriée consiste à se développer du petit au grand, en se concentrant sur les satellites de petite taille en orbite basse, en modernisant le système de stations de contrôle et de réception de données, et en renforçant les capacités d’intégration, de test et d’exploitation des données. Selon lui, une feuille de route réaliste serait la construction, dans les 10 à 20 prochaines années, d’une constellation de petits satellites d’observation de la Terre répondant aux besoins nationaux en matière de réduction des catastrophes, de lutte contre le changement climatique, d’agriculture, d’environnement, d’infrastructures et de gestion maritime.

Enfin, l’entrepreneur Pham Nhât Vuong a récemment fondé la société VinSpace, active dans six domaines, dont la production d’avions, de vaisseaux spatiaux et de satellites de télécommunications. L’entrée du secteur privé montre l’attrait croissant de l’industrie spatiale et crée une nouvelle dynamique pour le développement vigoureux de ce domaine dans les années à venir.

