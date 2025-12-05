Science des données

Hô Chi Minh-Ville accueille la 13e conférence internationale de l'IASC-ARS

L'Université d'économie de Hô Chi Minh-Ville (UEH) accueille du 4 au 6 décembre la 13 e Conférence internationale de l'Association internationale pour le calcul statistique - Section régionale asiatique (IASC-ARS 2025). Cet événement scientifique majeur pour la région Asie-Pacifique marque un jalon notable pour la science des données au Vietnam en 2025.

S'exprimant à la cérémonie d'ouverture, le Professeur associé et Docteur Bùi Quang Hùng, directeur adjoint de l'UEH, a souligné l'importance de la conférence pour la communauté scientifique vietnamienne. Il a mis en avant le rôle de l'événement dans le contexte de la transformation numérique, de l'innovation en intelligence artificielle (IA) et de l'élaboration de politiques basées sur les données. Cet événement réaffirme l'engagement du Vietnam à renforcer ses capacités de recherche et son rôle actif au sein de la communauté statistique mondiale.

Cette année, la conférence présente un programme dense, comprenant 33 sessions de rapports invités et 11 sessions de contributions, pour un total de 169 articles de recherche. Ces travaux illustrent la profondeur des sujets étudiés dans les domaines du calcul statistique, de l'apprentissage automatique (machine learning), des mégadonnées (Big Data) et des applications interdisciplinaires.

Selon le Professeur et Docteur Donguk Kim, président de l'IASC-ARS pour le mandat 2023-2025, le programme académique s'articule autour de grands thèmes novateurs, parmi lesquels l'apprentissage profond (Deep Learning), le calcul Bayésien, l'analyse de données complexes et de grande dimension, l'économétrie moderne, la prévision de séries chronologiques, la statistique spatiale et environnementale, la biostatistique, et la science des données à grande échelle.

L'IASC-ARS 2025 offre ainsi un cadre complet permettant aux chercheurs et praticiens d'explorer les frontières de la pensée statistique moderne.

