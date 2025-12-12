Approbation du projet d’application de l’IoT dans le transport intelligent

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a signé la Décision N°2692/QĐ-TTg en date du 11 décembre 2025, approuvant le projet intitulé "Application de l'Internet des Objets (IoT) dans le secteur du transport intelligent".

L'objectif principal de ce projet est de construire une plateforme d'application IoT unifiée, sécurisée et efficace pour gérer, exploiter et superviser le système de transport intelligent, placée sous la responsabilité du ministère de la Construction, tout en assurant le partage de données avec les agences concernées.

Pour la période 2026-2028, le projet prévoit la mise en place pilote de centres de contrôle intelligents intégrant des données IoT dans au moins deux villes. 100% des sections de l'autoroute Nord-Sud à l'Est devraient être équipées d'un système de péage électronique sans arrêt (ETC), et 100% de ces données ETC devront être intégrées à la plateforme commune de partage de données.

Par ailleurs, 90% des textes légaux, normes et réglementations techniques nationales concernant l'IoT dans les transports devront être élaborés ou soumis pour promulgation.

Entre 2029 et 2035, au moins cinq villes et dix provinces mettront en œuvre et exploiteront leur centre de commande intelligent intégrant les données IoT de transport. Toutes les données IoT de transport devront être normalisées et prêtes à être partagées entre le ministère de la Construction, le ministère de la Pollice et les localités. Le projet prévoit également l’installation d’infrastructures de capteurs IoT sur au moins 50% des axes majeurs pour soutenir la gestion, la surveillance et l’entretien des infrastructures routières.

Pour atteindre ces objectifs, le projet mobilise plusieurs ministères et autorités locales autour de tâches spécifiques. Le ministère de la Construction, en collaboration avec le ministère de la Police et d'autres entités, est chargé de parachever le système normatif. Un décret sur l'expérimentation contrôlée de l'IoT dans les transports intelligents sera élaboré pour détailler les conditions d'application.

Le ministère des Sciences et des Technologies travaillera avec les entreprises de télécommunications pour moderniser l'infrastructure de connexion (5G, fibre optique), notamment dans les zones urbaines et sur les autoroutes.

Le ministère de la Construction pilotera l'application de l'IoT pour la gestion des infrastructures routières, des péages, du contrôle de la charge, de la sécurité routière et des transports multimodaux. Le ministère de la Police est responsable de la création du centre de données pour la gestion, la surveillance et le traitement des infractions routières.

