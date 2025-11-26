L'Académie des sciences de Russie honore une sommité scientifique du Vietnam

Dans le cadre de la réunion du Présidium de l'Académie des sciences de Russie (RAS), une cérémonie de remise du titre d'académicien au Professeur et académicien Châu Van Minh, actuel président de l'Académie des sciences et technologies du Vietnam (VAST), s'est tenue le 25 novembre à Moscou, en Russie.

Photo : Tâm Hang/VNA/CVN

Ce titre prestigieux, décerné par le Professeur et académicien Gennady Krasnikov, président de la RAS et Héros du travail de la Russie, a marqué une nouvelle étape dans la reconnaissance internationale de la recherche vietnamienne.

Avec cette distinction, Châu Van Minh devient le quatrième scientifique vietnamien à recevoir ce titre d'élite, rejoignant ainsi ses illustres prédécesseurs que sont les professeurs et académiciens Trân Dai Nghia, Nguyên Van Hiêu et Dang Vu Minh. En outre, le président de la VAST figure désormais parmi les membres de trois organisations académiques internationales majeures, à savoir la RAS, l'Académie nationale des sciences de Biélorussie et l'Association internationale des académies des sciences (IAAS), après avoir été élu membre étranger de la section de biologie de la RAS en mai dernier.

Lors de la cérémonie, le Professeur Châu Van Minh a exprimé sa profonde fierté, non seulement à titre personnel mais aussi au nom de la VAST. Il a souligné que cette reconnaissance renforcerait davantage la coopération scientifique entre les deux académies et contribuerait à consolider l'amitié entre le Vietnam et la Russie.

L'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi, présent à l'événement, a qualifié cette reconnaissance de jalon majeur pour la science vietnamienne. Il a rappelé que la RAS, forte de 300 ans d'histoire, est l'une des académies les plus prestigieuses au monde et compte de nombreux lauréats du prix Nobel.

Selon lui, la nomination d'un scientifique vietnamien témoigne du respect de la communauté scientifique russe pour les compétences de recherche du Vietnam et illustre la place croissante du pays sur la scène internationale.

Ce succès revêt également une forte portée symbolique pour les relations bilatérales. La coopération scientifique et technologique – notamment dans les domaines des sciences marines, de la physique des hautes énergies, des matériaux avancés, de la biologie et de la chimie - constitue en effet un pilier solide du partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie, particulièrement dans un contexte où les deux pays misent sur l'innovation.

Biochimiste de renommée internationale spécialisé dans les substances naturelles, le professeur Châu Van Minh est l'auteur de près de 500 publications scientifiques et détenteur de plus de 40 brevets. Il a joué un rôle clé dans le développement de la coopération scientifique entre Hanoï et Moscou : organisation d'expéditions marines conjointes à bord des navires "Académicien Oparin" et "Académicien Lavrentiev", promotion de la formation en physique nucléaire avec l'Institut unifié de recherche nucléaire de Doubna (JINR), et développement de projets interdisciplinaires avec de nombreux instituts russes.

Déjà distingué du titre d'"Ambassadeur de l'éducation et de la science russes", le professeur Châu Van Minh voit aujourd'hui son engagement couronné par cette élection à la RAS. Un motif de fierté pour toute la communauté scientifique vietnamienne et une nouvelle impulsion à la coopération entre le Vietnam et la Russie dans les années à venir.

