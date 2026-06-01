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International / Société
République de Corée : quatre morts et deux blessés lors d'une explosion

Quatre personnes ont été tuées et deux autres blessées lundi 1er juin lors d'une explosion survenue dans une usine aérospatiale en République de Corée, a rapporté l'agence de presse Yonhap.

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L'explosion à l'usine Hanwha Aerospace, à Daejeon, à environ 150 km au sud de la capitale Séoul (République de Corée) a fait quatre morts et deux blessés.
Photo : Xinhua/VNA/CVN

Un appel d'urgence a été reçu à 10h59 heure locale (01h59 GMT), signalant l'explosion à l'usine Hanwha Aerospace, à Daejeon, à environ 150 km au sud de la capitale Séoul.

La police a confirmé quatre morts et deux blessés dans cet accident survenu dans la première entreprise aérospatiale et de défense du pays.

Les pompiers ont déclenché une intervention de niveau 1 vers 11h17 heure locale, et s'efforcent d'éteindre l'incendie.

La police et les pompiers pensent que l'explosion s'est produite au rez-de-chaussée de l'usine pour des raisons encore inconnues, et prévoient d'enquêter sur la cause exacte de l'accident.

Xinhua/VNA/CVN

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