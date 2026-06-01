République de Corée : quatre morts et deux blessés lors d'une explosion

Quatre personnes ont été tuées et deux autres blessées lundi 1 er juin lors d'une explosion survenue dans une usine aérospatiale en République de Corée, a rapporté l'agence de presse Yonhap.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Un appel d'urgence a été reçu à 10h59 heure locale (01h59 GMT), signalant l'explosion à l'usine Hanwha Aerospace, à Daejeon, à environ 150 km au sud de la capitale Séoul.

La police a confirmé quatre morts et deux blessés dans cet accident survenu dans la première entreprise aérospatiale et de défense du pays.

Les pompiers ont déclenché une intervention de niveau 1 vers 11h17 heure locale, et s'efforcent d'éteindre l'incendie.

La police et les pompiers pensent que l'explosion s'est produite au rez-de-chaussée de l'usine pour des raisons encore inconnues, et prévoient d'enquêter sur la cause exacte de l'accident.

Xinhua/VNA/CVN