États-Unis : ordre d'évacuation de 40.000 personnes en Californie suite à une fuite de produits chimiques

Environ 40.000 habitants du sud de la Californie ont reçu vendredi l'ordre d'évacuer après qu'une fuite d'un réservoir contenant un produit chimique industriel volatil, survenue dans une usine de fabrication aérospatiale, a fait craindre une explosion majeure ou un déversement toxique, selon les autorités locales.

>> Un incendie menace des milliers d'habitations près de Los Angeles

>> Plus de 17.000 habitants concernés par un ordre d'évacuation en raison d'un feu de forêt en Californie du Sud

>> Face à une sécheresse record, le Colorado se prépare à sa "pire" saison des incendies

Photo : AFP/VNA/CVN

D'après elles, cette fuite s'est produite jeudi après-midi dans une usine de Garden Grove, une ville du comté d'Orange, où un réservoir de stockage surchauffé contenant du méthacrylate de méthyle, un produit chimique inflammable utilisé dans la fabrication de plastiques acryliques, a commencé à dégager des vapeurs dangereuses.

Selon les autorités, le site exploité par GKN Aerospace compte au total trois réservoirs de stockage, dont l'un a subi une défaillance du système de refroidissement. Les équipes d'urgence pensaient initialement avoir stabilisé la situation pendant la nuit, mais l'aggravation de la situation vendredi a conduit les autorités à étendre les ordres d'évacuation, entraînant la fermeture d'écoles et le déclenchement de mesures d'urgence dans plusieurs villes.

Les habitants de Garden Grove et des localités voisines ont été concernés par les consignes d'évacuation, les équipes d'urgence ayant averti que le réservoir endommagé risquait soit de se rompre et de déverser des milliers de litres de produits chimiques, soit d'exploser.

"Nous ne savons pas quand", a avoué Craig Covey, chef de l'Autorité des pompiers du comté d'Orange, lors d'une conférence de presse.

Aucun blessé ni décès n'a été signalé.

Xinhua/VNA/CVN