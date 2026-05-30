G7

Adopter une déclaration commune sur la gouvernance de l'IA et la protection des mineurs

La réunion des ministres chargés du numérique du Groupe des Sept (G7), qui s'est tenue vendredi 29 mai à Paris, a adopté une déclaration commune sur les enjeux du secteur numérique, couvrant notamment la protection des mineurs en ligne, la sécurité de l'intelligence artificielle (IA) et la diffusion de l'IA dans l'économie.

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Photo : CTV/CVN

Selon le journal Le Monde, s'agissant de la protection des mineurs en ligne, la déclaration reconnaît un ensemble de principes, parmi lesquels figurent entre autre la "vérification de l'âge", la "protection des mineurs dès la conception des services numériques" ainsi que la "lutte contre les contenus illicites".

En matière de sécurité de l'IA, cette réunion a permis à 56 nouvelles entreprises de rejoindre le processus d'Hiroshima sur l'IA. Ce cadre non contraignant, lancé en 2023, engage les membres à partager publiquement leur approche de la gouvernance et de la gestion des risques. Parmi les nouveaux signataires figurent notamment Google, OpenAI, Mistral AI et Amazon.

Afin de favoriser l'adoption de l'IA, la réunion a également prévu la mise en place d'un questionnaire destiné aux petites et moyennes entreprises pour leur permettre d'évaluer leur degré de préparation à l'utilisation de cette technologie. Les participants ont en outre adopté un référentiel précisant les différents degrés d'ouverture des modèles d'IA dits "open source".

Xinhua/VNA/CVN