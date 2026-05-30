Est de l'Afghanistan

Dix-huit morts dans le renversement d'un camion transportant des rapatriés

Au moins 18 personnes ont perdu la vie et 30 autres ont été blessées tôt samedi matin 30 mai lorsqu'un camion transportant des réfugiés afghans récemment rentrés au pays s'est renversé dans la province orientale de Laghman, a annoncé la police provinciale dans un communiqué.

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Photo : CTV/CVN

Selon elle, ce drame s'est produit dans la région de Surkhakan, sur l'autoroute reliant la capitale Kaboul aux provinces orientales. D'après elle, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule, lequel est sorti de route, avant de se renverser.

La police a précisé que 18 personnes, dont 10 enfants et 5 femmes, avaient été tuées sur le coup, tandis que 30 autres ont été blessées. Ces derniers ont été transportés vers des hôpitaux voisins, plusieurs d'entre eux se trouvant, selon les informations disponibles, dans un état critique.

Les premières conclusions indiquent qu'une conduite imprudente serait la cause principale de l'accident, bien que l'enquête soit toujours en cours, a ajouté la police dans son communiqué.

Les accidents de la route restent l'une des principales causes de décès en Afghanistan, en raison de la conduite imprudente, de la surcharge des véhicules, du mauvais état des routes et de l'insuffisance des infrastructures routières dans ce pays ravagé par des années de guerre.

Xinhua/VNA/CVN