Accident chimique dans une usine américaine : le bilan porté à 11 morts

Le bilan de la fuite de produits chimiques dans une usine de papier de l'État de Washington (Ouest) s'est alourdi à 11 morts après que les secouristes ont retrouvé les corps des neuf personnes portées disparues, ont annoncé les autorités américaines samedi 30 mai.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous avons retrouvé le neuvième et dernier employé porté disparu lors de cet incident", a déclaré Brad Hannig, chef des pompiers du service d'incendie de Longview lors d'une conférence de presse.

Les secouristes, qui ont déclenché une vaste opération de recherche, avaient annoncé mercredi 27 mai que deux personnes étaient mortes, tandis que neuf autres restaient portées disparues.

L'accident à la Nippon Dynawave Packaging Company s'est produit lors d'un changement d'équipe tôt mardi matin 26 mai, lorsque s'est rompu un réservoir de 900.000 gallons (3,4 millions de litres) contenant une grande quantité de "liqueur blanche", une substance très caustique.

La liqueur blanche contient de l'hydroxyde de sodium et du sulfure de sodium. Elle est utilisée pour décomposer les copeaux de bois et produire la pâte à partir de laquelle le papier est fabriqué.

Filiale du groupe japonais Nippon Paper, l'entreprise indique sur son site internet qu'elle produit huit milliards de contenants à usage unique par an, fournissant des clients en Amérique du Nord, en Asie et dans le monde entier.

AFP/VNA/CVN