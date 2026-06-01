Une plage de Madagascar figure dans le Top 10 des plus belles plages du monde

Été, synonyme de vacances. En panne d'inspiration ? Voici la liste des 50 plages plus belles au monde. Dans le trio de tête y figurent la baie d'Entalula à Palawan aux Philippines, la plage grecque de Fteri et Wharton Beach, en Australie. Mais une plage africaine débarque dans ce palmares des destinations de rêve publié par The World's 50 Best Beaches, celle de Nosy Be, un îlot paradisiaque au large de la côte orientale de Madagascar.

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De la petite plage rocheuse, aux longues étendues de sable blanc, en passant par de petites criques encaissées dans des rochers ou de larges étendues de mer calme et aux eaux chaudes: chaque année, le palmarès du World's 50 Best Beaches, récompense les plus belles plages du monde, dont certaines sont encore très peu connues, notamment, celle du minuscule îlot de Nosy Iranja au large de la côte malgache, en plein océan indien. Elle se place à la 4ème place de ce palmarès.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les organisateurs font appel à un millier d'experts et de voyageurs dans le monde. Pour la pluspart, des personnes qui vivent réellement la destination qu'ils choisissent et pas de simples observateurs. Et c'est probablement ce qui explique la grande variété de paysages et de destinations que l'on retrouve dans cette liste. Tous les continents sont couverts, du moins ceux qui ont des rivages !

Quels critères ?

Mais comment faire pour y figurer ? Les critères sont très variés et draconiens. Le premier: l'unicité. Le paysage dans lequel s'inscrit la plage ne doit ressembler à aucun autre. Il faut aussi prendre en considération la faune qui y est présente, animaux, oiseaux, poissons. Nosy Be est connue pour ses tortues.

Photo : AFP/VNA/CVN

Il faut aussi que la plage soit intacte et non polluée, ce qui devient de plus en plus difficile.

La plage de Wharton Beach, n°3 sur la liste et qui se trouve sur la côte sud de l'Australie, est très difficile d'accès ce qui fait partie de son charme. C'est un des endroits les plus sauvages de la région. Les visiteurs ne peuvent y accéder qu'en 4X4 et au bout d'une heure de route depuis Esperance.

Photo : AFP/VNA/CVN

Un autre critère pour figurer sur cette liste d'exception est la facilité d'accès au rivage et le calme. Il faut pouvoir atteindre l'eau très facilement depuis la plage et s'y baigner sans difficulté.

Pas de tourisme de masse

La plage se doit aussi d'être peu fréquentée. Mais ne risque-t-elle pas de le devenir une fois qu'elle a été dévoilée au monde ? Dans le cas de Nosy Iranja cela parait hautement improbable. Elle ne risque pas d'être submergée par un afflux de vacanciers comme Tenerife en Espagne. Ce qui la préserve des dangers du surtourisme est très certainement la difficulté de son accès. Il faut du temps pour y arriver.

Cet îlot se trouve dans le canal du Mozambique, à environ 6 km de la Grande Terre (la côte malgache) et à 47 km au sud-ouest de Nosy Be, l’île principale de l’archipel. La traversée se fait uniquement en bateau depuis les plages de Nosy Be et dure entre 1h30 et 2h selon les conditions maritimes et le point d’embarquement.

Photo : AFP/VNA/CVN

Ce qui rend ce lieu si emblématique, c'est le banc de sable qui relie les deux îlots à marée basse, créant un paysage réellement magique. Cette langue de sable blanc, longue de 2 kilomètres, disparaît à mesure que la mer, d'un bleu turquoise, monte.

Photo : AFP/VNA/CVN

Nosy Iranja est également un refuge pour la vie marine, notamment les tortues qui nichent fréquemment le long de ses côtes. C'est véritablement un endroit unique où les visiteurs peuvent nager, faire de la plongée avec un tuba et explorer la végétation luxuriante qui entoure les îles. Avec un peu de chance, et selon les saisons, ont peut aussi y obervers des baleines à bosses, des dauphins et plusieurs espèces de requins.

Et la France ?

Il n'y a pas de complexe hôtelier sur l'île ce qui la protégera toujours du tourisme de masse. Donc les chances d'y passer des journées idylliques (le critère final retenu par les experts du palmarès) y sont nettement plus élevées que, par exemple, à la plage du Martinez à Cannes qui, forcément, n'a pas été sélectionnée par ce comité d'experts.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'eau y est peut-être turquoise et son accès très facile, mais on ne peut pas dire qu'elle soit déserte. Quant à la faune ? Peut-être quelques mouettes, à l'affût d'une frite mais certainement pas de dauphins qui sont plus au large, plus près de la Corse dont la plage de Santa Giulia, près de Porto Vecchio, figure au n°35 de cette liste qui nous invite au voyage.

Photo : AFP/VNA/CVN

C'est grâce à la Corse et à la Polynésie que la France figure dans ce palmarès des plages de rêve. La plage PK9, située au cœur de l’archipel des Tuamotu, se classe 16ème (elle était 5ème l'année dernière). L’atoll est accessible par avion depuis Tahiti, puis il faut s’engager dans une piste longeant la côte, à parcourir à vélo, scooter ou bateau pour atteindre PK9, située à 9 km au sud du village de Rotoava (900 âmes au compteur). C’est ce repère kilométrique qui lui vaut son nom : la réalité est heureusement plus poétique.

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