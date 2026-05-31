Le directeur général de l'OMS effectue une visite en République démocratique du Congo

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|Tedros Adhanom Ghebreyesus (centre), à Bunia, capitale de la province de l'Ituri en République démocratique du Congo (RDC), le 30 mai.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
M. Tedros a appelé samedi 30 mai les pays qui ont imposé des interdictions de voyager ou fermé leurs frontières en réponse à l'épidémie d'Ebola en RDC et en Ouganda à reconsidérer ces mesures.
Xinhua/VNA/CVN