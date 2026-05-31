France : 326 personnes interpellées après la victoire du PSG en Ligue des champions

>> Première ligue féminine : Lyon champion sans contestation face au Paris FC
>> Ligue des champions : Dembélé et Kvaratskhelia, la paire d'as du PSG
>> Ligue des champions : le PSG décroche une deuxième étoile au bout du suspense
|Les membres du PSG célèbrent leur victoire lors de la cérémonie de remise du trophée après la finale de la Ligue des champions opposant le Paris Saint-Germain (PSG) à Arsenal, à Budapest, en Hongrie, le 30 mai 2026.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Citant des chiffres de la Préfecture de police de Paris, la chaîne d'information française BFM TV a rapporté que 326 personnes avaient été interpellées à travers la France à 23H30, dont 235 à Paris.
Le quotidien français Le Monde, citant des sources policières, a rapporté que plus de 20.000 personnes célébraient la victoire sur les Champs-Élysées vers 22h30 samedi soir, tandis que les forces de l'ordre menaient des opérations pour contenir la foule.
Un policier a été blessé, un kiosque situé à proximité de l'avenue a été incendié et au moins six véhicules ont été endommagés, a rapporté Le Monde, ajoutant que l'incendie avait ensuite été maîtrisé.
La mairie du XVe arrondissement de Paris a annoncé samedi soir que près de 100.000 personnes étaient attendues dimanche au Champ-de-Mars, près de la tour Eiffel, pour une parade célébrant la victoire du PSG.
Le ministre français de l'Intérieur Laurent Nunez avait indiqué mercredi que quelque 22.000 policiers seraient déployés à travers la France pour le week-end de la finale de la Ligue des champions, dont 8.000 à Paris.
Xinhua/VNA/CVN