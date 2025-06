Reprise des vols directs entre l'Arabie saoudite et la Syrie après 12 ans de suspension

La compagnie aérienne saoudienne à bas prix Flynas a lancé jeudi 5 juin des vols directs entre Riyad et Damas, marquant la reprise de la liaison aérienne directe entre les capitales de l'Arabie saoudite et de la Syrie en douze ans.

À partir de jeudi 5 juin, la compagnie propose un service sans escale entre l'aéroport international King Khalid de Riyad et l'aéroport international de Damas. Le directeur général de Flynas, Bander Almohanna, a déclaré que la compagnie était "heureuse de reprendre nos vols vers la Syrie", ajoutant que cette mesure "réaffirme notre engagement à renforcer la connectivité entre les deux pays". La compagnie aérienne saoudienne prévoit également d'opérer des vols quotidiens sans escale sur le même couloir à partir du 1er juillet, en utilisant des avions Airbus A320. L'Autorité générale de l'aviation civile et du transport aérien de Syrie avait indiqué lundi 2 juin que qu'Émirates, le transporteur national des Émirats arabes unis, et Flynas, ouvriraient bientôt des vols commerciaux directs vers Damas.

