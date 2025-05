Arabie saoudite : le bénéfice net d'Aramco recule de 4,6% au 1er trimestre

Le géant pétrolier saoudien Aramco a annoncé dimanche 11 mai un recul de 4,6% de son bénéfice net au premier trimestre, pénalisé par une baisse de ses ventes et des coûts d'exploitation en hausse, selon un communiqué publié à la Bourse saoudienne.

La baisse s'explique par "une diminution des revenus et autres produits liés aux ventes, ainsi qu'une augmentation des coûts d'exploitation", précise le groupe, fleuron de l'économie saoudienne et l'une des plus grandes entreprises au monde en terme de capitalisation boursière.

"Les dynamiques du commerce mondial ont pesé sur les marchés de l'énergie au premier trimestre 2025, l'incertitude économique affectant les prix du pétrole", a affirmé Amin Nasser, le directeur général du géant pétrolier saoudien, dans un autre communiqué.

Le bénéfice net pour le premier trimestre s'est élevé à 97,54 milliards de rials (26,01 milliards de dollars ou 23,13 milliards d'euros) contre 102,27 milliards de rials (27,27 milliards de dollars ou 24,25 milliards d'euros) sur la même période de 2024.

Ces résultats interviennent alors que les prix du pétrole continuent de baisser.

La semaine dernière, ils ont reculé de plus de 3% après l'annonce par les pays de l'Organisation des produits exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+), dont fait partie l'Arabie saoudite, d'une forte augmentation de leur production.

Vers 06h30 GMT, le baril de WTI s'échangeait à 61,05 dollars, quand celui de Brent de la mer du Nord s'échangeait à 63,95 dollars.

Aramco, dont le gouvernement saoudien détient actuellement 81,5%, est la principale source de financement du programme de réformes Vision 2030 du prince héritier Mohammed ben Salmane, qui vise à préparer l'Arabie saoudite, premier exportateur de brut au monde, à l'après-pétrole.

La société avait dégagé des bénéfices record en 2022 de 161,1 milliards de dollars, dopés par la flambée des prix du pétrole dans un marché bouleversé par la reprise post-Covid et l'invasion russe de l'Ukraine.

Cela avait alors permis au royaume du Golfe de dégager son premier excédent budgétaire annuel depuis près d'une décennie.

Mais l'entreprise a vu ses bénéfices reculer ces dernières années en raison de la baisse des prix du pétrole.

En septembre, le ministère saoudien des Finances a indiqué qu'il prévoyait un déficit budgétaire de 2,3% du PIB en 2025 et que cette situation déficitaire devrait se poursuivre jusqu'en 2027.

