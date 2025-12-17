Répondre aux besoins et garantir le droit au logement de la population

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé mercredi matin 17 décembre la quatrième réunion du Comité central de direction sur les politiques de logement et le marché immobilier, consacrée à l'évaluation des résultats obtenus en 2025 et à la définition des orientations pour la période à venir.

>> Résultats de la mise en œuvre du projet d'un million de logements sociaux fin juillet 2025

>> Le ministère de la Construction propose 18 entreprises pour le logement social

>> Développer le logement social partout où les besoins existent

La réunion s'est tenue à la fois en présentiel au siège du gouvernement et en ligne avec les provinces et villes.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la réunion, le Premier ministre a estimé que le marché immobilier et le secteur du logement avaient enregistré des évolutions positives, avec la levée de nombreux obstacles juridiques permettant la relance de projets et l'augmentation de l'offre. Il a notamment salué l'achèvement du programme d'élimination des logements temporaires et délabrés, avec plus de 334 000 habitations rénovées ou reconstruites à l'échelle nationale, soit un objectif atteint avec cinq ans d'avance. Toutefois, face aux risques persistants liés aux catastrophes naturelles, il a exigé la poursuite des efforts afin que nul ne soit privé d'un logement.

Concernant le logement social, le chef du gouvernement a souligné qu'il s'agissait d'une politique profondément humaniste. Le projet visant à construire au moins un million de logements sociaux pour les personnes à faibles revenus et les travailleurs des zones industrielles sur la période 2021-2030 a déjà atteint environ 62 % de l'objectif fixé. En 2025, le pays a dépassé le seuil de 100 000 logements sociaux construits. À ce rythme, l'achèvement du programme est attendu au plus tard en 2028.

Le Premier ministre a demandé aux collectivités locales de réserver de manière proactive des terrains, des matériaux et de mettre en place des "couloirs verts" administratifs afin de résoudre rapidement les difficultés et d'accélérer le développement du logement social.

Le Premier ministre a également ordonné la mise en place urgente d'une base de données nationale sur le marché immobilier, couvrant le logement commercial, le logement social ainsi que les logements temporaires et insalubres, à achever d'ici le premier trimestre 2026. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre la réforme du cadre juridique, d'introduire des mécanismes plus souples favorisant l'accès au logement par l'achat, la location ou la location-vente, et de développer un marché immobilier sain et stable.

S'agissant des financements, Pham Minh Chinh a appelé à une diversification des sources de capitaux pour l'immobilier, incluant les crédits bancaires, les obligations, les investissements directs étrangers, tout en assurant une gestion rigoureuse et équilibrée du marché des capitaux. Il a demandé de renforcer les programmes de crédit préférentiels destinés au logement social et au logement des jeunes de moins de 35 ans.

Dans un esprit d'"harmonisation des intérêts et de partage des risques", le Premier ministre a exigé des mesures de contrôle des prix immobiliers dès les coûts d'entrée, le traitement des stocks invendus et l'accélération de la transformation numérique afin d'assurer la transparence du marché. Il a également demandé la création rapide d'un Centre de transactions immobilières et des droits d'utilisation des terres.

Le Premier ministre a exhorté les autorités locales à achever leurs plans d'aménagement, à réserver des réserves foncières pour le logement social, à réduire de 50% les procédures administratives dans ce domaine et à garantir une attribution transparente et conforme des logements. Il a enfin appelé les entreprises, en particulier les grands groupes, à s'engager activement dans le développement du logement social, afin de répondre durablement aux besoins et au droit fondamental au logement de la population.

VNA/CVN