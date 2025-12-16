Premier hôpital du Delta du Mékong accrédité selon les normes américaines de l'AACI

L'Hôpital universitaire de Nam Cân Tho a organisé, le 15 décembre, une cérémonie annonçant l'obtention de la certification de qualité conforme aux normes de l'American Accreditation Commission International (AACI).

Photo : VNA/CVN

L'Hôpital universitaire de Nam Cân Tho devient ainsi le premier établissement hospitalier du Delta du Mékong et l'un des rares au Vietnam à être accrédité par cet organisme américain, marquant une étape majeure dans l'intégration internationale du secteur de la santé régionale.

S'exprimant lors de la cérémonie, la vice-présidente du Comité populaire municipal de Cân Tho, Nguyên Thi Ngoc Diêp, a souligné que cette reconnaissance ne constitue pas seulement une source de fierté pour l'hôpital, mais représente également un jalon important pour le système de santé de la ville et de l'ensemble de la région.

Selon elle, la certification AACI atteste du respect de normes particulièrement strictes en matière de sécurité des patients, de qualité des soins, de gouvernance hospitalière, d'infrastructures et d'équipements, ainsi que - et surtout - d'une culture centrée sur le patient, pilier fondamental de la médecine moderne aux standards internationaux. Cette reconnaissance ouvre par ailleurs de nouvelles perspectives, permettant aux habitants du Delta du Mékong d'accéder à des services médicaux de haute qualité sur place, contribuant ainsi à réduire la pression sur les hôpitaux de niveau central.

La dirigeante locale a exprimé l'espoir que l'hôpital poursuive ses investissements, développe des spécialités de pointe, accélère sa transformation numérique et consolide durablement la culture de sécurité des patients. Elle a réaffirmé l'engagement des autorités municipales à accompagner les établissements de santé dans leur développement durable, dans l'objectif de faire de Cân Tho un centre médical spécialisé du Delta du Mékong.

De son côté, le professeur associé et docteur Dàm Van Cuong, directeur de l'hôpital, a indiqué que de mars à octobre 2025, des experts de l'AACI ont mené des évaluations approfondies, à l'issue desquelles l'établissement a obtenu un taux de conformité de 92,16%.

Il a réaffirmé l'engagement de l'hôpital à fournir des soins sûrs, de qualité et humanistes, tout en poursuivant l'extension de ses capacités et l'investissement dans des équipements médicaux modernes répondant aux normes internationales.

VNA/CVN