Lancement de l’application "Femmes vietnamiennes"

Le 16 décembre, lors de sa 15ᵉ réunion, le Comité central de l’Union des femmes vietnamiennes (13ᵉ mandat) a officiellement lancé, à titre pilote, l’application "Femmes vietnamiennes", marquant une étape importante dans le processus d’innovation et de transformation numérique de l’organisation.

Photo : Phuc Hang/VNA/CVN

S’inscrivant dans la dynamique nationale de transformation numérique et conformément aux orientations du Parti et de l’État, ainsi qu’à la résolution du 13ᵉ Congrès national des femmes vietnamiennes, le Comité central de l’Union a entrepris de moderniser ses modes de fonctionnement en plaçant la technologie au service de ses membres et des femmes. L’application ne constitue pas seulement une plateforme numérique, mais se veut un compagnon fiable, permettant aux femmes d’accéder facilement à l’information, aux connaissances et aux compétences, à tout moment et en tout lieu.

Dans sa phase pilote, l’application propose des fonctionnalités pratiques, étroitement liées aux besoins quotidiens des femmes, notamment : des actualités de l’Union régulièrement mises à jour, des contenus de formation et de développement des compétences, ainsi que des enquêtes en ligne favorisant une meilleure prise en compte de la voix des femmes. Elle met également à disposition une bibliothèque numérique riche, contribuant à la diffusion du savoir dans l’esprit de la "littératie numérique populaire".

Par ailleurs, l’application intègre des fonctions de questions-réponses, de conseil et d’échange, créant ainsi un espace numérique sûr, solidaire et interactif, où les femmes peuvent se connecter, partager leurs expériences et progresser ensemble. À terme, elle contribuera à la mise en place d’un système moderne et unifié de gestion des membres, jetant les bases d’un écosystème numérique durable pour l’Union.

VNA/CVN