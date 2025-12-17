Cérémonie de remise du prix de l'Action humaine pour la communauté 2025

Le journal Nhân Dân (Le Peuple), en coordination avec la société par actions VCCorp, a organisé la cérémonie de remise du prix "Human Act Prize" (Prix de l'Action humaine pour la communauté) 2025 dans la soirée du 16 décembre à Hanoï.

Photo : CTV/CVN

En sa troisième édition, ce prix national, placé sous le thème "Persévérance dans le service", poursuit sa mission d'honorer les actions communautaires ayant un fort rayonnement social.

S'exprimant lors de la cérémonie, Lê Quôc Minh, rédacteur en chef du journal Nhân Dân, chef adjoint de la Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation et et de mobilisation de masse du Parti et chef du comité d'organisation, a souligné que la réception du trophée ne marquait pas une fin, mais le début d'un nouveau parcours. Selon lui, le prix ne visait pas seulement à honorer une personne ou une organisation, mais à inspirer d'autres acteurs et à encourager la poursuite d'actions concrètes au service de la communauté.

Selon les organisateurs, le prix met en lumière des portraits de personnes ordinaires, des zones urbaines aux régions insulaires, animées par une énergie extraordinaire de dévouement désintéressé.

À cette occasion, le comité d'organisation a décerné des prix à cinq projets dans la catégorie "Inspiration". Par ailleurs, une catégorie spéciale intitulée "Service silencieux" a été instituée cette année pour rendre hommage aux contributions durables d'individus ou de projets qui œuvrent dans l'ombre au service de la communauté, reflétant l'esprit d'ouverture et d'humanisme du prix.

VNA/CVN