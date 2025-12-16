La santé vietnamienne s’attaque aux principales causes de maladies et de décès

Le ministère de la Santé et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont réuni lundi 15 décembre des représentants du gouvernement ainsi que des secteurs de la santé et autres afin d’accélérer la lutte contre les maladies non transmissibles (MNT), première cause de mortalité au Vietnam.

>> Succès international : Viettel primé à trois reprises aux WCA et Glotel 2025

>> L’OMS salue la position ferme du Vietnam sur l’interdiction des produits du tabac chauffé

Photo : OMS/CVN

Les maladies non transmissibles (MNT), notamment les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies respiratoires chroniques et le diabète, représentent environ 80% des décès à l’échelle nationale, dont beaucoup sont prématurés.

Lors de la réunion, la ministre de la Santé, Dào Hông Lan, a souligné l’engagement politique ferme du Vietnam à faire des maladies non transmissibles une priorité dans le cadre de réformes plus larges du secteur de la santé.

"La Résolution N°72 du Politburo, en date du 9 septembre 2025, intitulée +Certaines solutions de percée pour renforcer la protection, les soins et l’amélioration de la santé de la population+, appelle à un changement fondamental de mentalité, passant d’une approche centrée sur le traitement à une prévention proactive des maladies et à une promotion globale de la santé pour l’ensemble de la population, en particulier en matière de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles. Ce changement contribue à la réalisation de l’objectif de construire une société en bonne santé et d’améliorer l’espérance et la qualité de vie de tous", a déclaré la ministre Dào Hông Lan.

Le 10 décembre 2025, l’Assemblée nationale a officiellement adopté la Loi sur la prévention des maladies. Cette loi constitue une étape majeure, jetant les bases juridiques d’une transition décisive vers la prévention, renforçant le système de prévention et permettant la mise en œuvre coordonnée de solutions pour la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles dans les années à venir.

La représentante de l’OMS au Vietnam, la Dr Angela Pratt, a averti que les maladies non transmissibles causent déjà des ravages comparables à une épidémie mondiale.

Photo : OMS/CVN

"Imaginez une nouvelle épidémie qui ravage le monde et tue 45 millions de personnes cette année, dont un demi-million au Vietnam. C’est une réalité et la situation ne fera qu’empirer si nous n’agissons pas", a-t-elle déclaré.

"Les MNT sont la première cause de mortalité dans le monde, faisant plus de victimes que le VIH, la tuberculose et le paludisme réunis. Il s’agit d’une crise grandissante que nous ne pouvons ignorer, a-t-elle indiqué. La lutte contre les maladies non transmissibles est une tâche que le secteur de la santé ne peut accomplir seul".

"C’est pourquoi le thème de cette réunion, axé sur la collaboration multisectorielle, est si important. Le moyen le plus efficace de réduire le tabagisme, par exemple, est la taxation. En matière de pollution atmosphérique, le secteur de la santé en subit les conséquences, mais les solutions résident principalement dans l’industrie, l’agriculture, les transports et l’énergie", a-t-elle ajouté.

Les participants ont passé en revue les meilleures pratiques et discuté des moyens de renforcer la collaboration, notamment en tirant parti des nouvelles technologies et en intégrant les considérations de santé dans toutes les politiques.

La Dr Angela Pratt a salué le leadership du gouvernement en matière de prévention et de prise en charge des MNT, en soulignant les progrès récents.

"Nous avons constaté des progrès encourageants au Vietnam. La réforme de la taxation du tabac permettra de réduire le nombre de fumeurs de 2,1 millions d’ici cinq ans et d’éviter 700.000 décès prématurés", s’est-elle félicitée.

"Le Vietnam réalise également des progrès significatifs dans la prise en charge de l’hypertension. Les réformes du secteur de la santé, conformément à la résolution 72, offrent une occasion historique de donner la priorité à la prévention des maladies et de renforcer les soins de santé primaires", a-t-elle noté.

"L’OMS est fière d’accompagner le Vietnam dans ces efforts et je suis convaincue qu’avec le soutien continu de nos partenaires internationaux et nationaux, nous pourrons intensifier la lutte contre les maladies non transmissibles et bâtir un Vietnam en meilleure santé", a-t-elle déclaré.

VNA/CVN