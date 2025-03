Le secrétaire général du Parti reçoit le Premier ministre de Singapour

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm s’est réjoui de retrouver le Premier ministre Lawrence Wong peu de temps après l’élévation des relations bilatérales au niveau de Partenariat stratégique intégral, soulignant l’importance de cette visite qui marque le début d’un nouveau programme de coopération entre les deux pays.

Il a affirmé que le Vietnam attache une grande importance à Singapour, considéré comme un partenaire clé et un compagnon de route dans le processus de développement et d’intégration internationale du pays.

Le secrétaire général a proposé que les deux parties s’emploient rapidement à concrétiser ce partenariat stratégique intégral en signant un Programme d’action pour la période 2025-2030.

Il a également suggéré de renforcer la coopération entre les deux Partis au pouvoir et a salué les initiatives de coopération dans le domaine des énergies vertes et du réseau électrique vert régional. Il a affirmé son soutien aux efforts visant à moderniser les zones industrielles VSIP pour les rendre plus vertes, plus intelligentes et mieux connectées.

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a salué la récente décision de Singapour d’ouvrir son marché à des produits agricoles et d’élevage vietnamiens. Il a estimé que les deux pays disposent de conditions favorables pour élargir leur coopération en matière de sécurité alimentaire.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, le Premier ministre Lawrence Wong s’est dit heureux d’effectuer sa première visite au Vietnam en tant que chef du gouvernement singapourien, et ce juste après l’établissement du partenariat stratégique intégral. Il a informé le secrétaire général des résultats positifs de ses échanges avec le Premier ministre Pham Minh Chinh et d'autres dirigeants vietnamiens.

Les deux parties sont convenues de renforcer les consultations et la coordination mutuelle dans les forums régionaux et internationaux, notamment au sein de l’ASEAN et de l’APEC. Le Premier ministre Lawrence Wong a réaffirmé l’attachement de Singapour à la promotion d’un ordre régional et international fondé sur le droit international, au renforcement de la solidarité et de l’unité de l’ASEAN, ainsi qu’au maintien du rôle central de l’organisation dans la région.

Les deux dirigeants se sont accordés pour approfondir davantage les relations entre les deux Partis au pouvoir, maintenir la coopération dans la formation des cadres stratégiques, et envisager la mise en place d’un mécanisme d’échanges réguliers pour renforcer la compréhension mutuelle, partager les expériences de développement national et jeter les bases solides des relations bilatérales à l’avenir.

VNA/CVN