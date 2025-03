Le président Luong Cuong honore la Milice d’autodéfense

Dans l’après-midi du 26 mars, la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense ont organisé une cérémonie pour célébrer le 90 e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Milice d’autodéfense du Vietnam (28 mars 1935-2025) et pour lui remettre l’Ordre Hô Chi Minh.

>> Le président Luong Cuong travaille avec le ministère de la Défense

>> L’Armée de l’air populaire du Vietnam et sa mission de protection du ciel national

>> Le PM encourage à faire de l'industrie de la défense un secteur clé de l'industrie nationale

Photo : VNA/CVN

Le président de la République, Luong Cuong, a assisté à la cérémonie et, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, a décerné l’Ordre Hô Chi Minh à la force de la Milice d’autodéfense.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, le Premier ministre, Pham Minh Chinh, et le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, ont envoyé des fleurs de félicitations.

Il y a 90 ans, le 28 mars 1935, lors du premier Congrès national du Parti à Macao (Chine), le Parti a publié la "Résolution sur les équipes d’autodéfense". Depuis lors, le 28 mars est devenu la journée traditionnelle de la Milice d’autodéfense du Vietnam.

La Milice d’autodéfense est une force armée populaire qui ne s’éloigne pas de la production. Elle a pour mission de protéger le Parti, le gouvernement, la vie et les biens du peuple ainsi que les biens de l’État au niveau local ; elle est prête à combattre en cas de guerre, tout en participant à la construction de la défense nationale de tout le peuple, à la défense de la sécurité nationale et de l’ordre social, et à la lutte contre la criminalité.

Photo : VNA/CVN

Cette force a été décorée de l’Ordre de l’Étoile d’or en 2015. De plus, 370 collectifs et 284 cadres et soldats de la Milice d’autodéfense, de différentes périodes, ont été honorés du titre de Héros des Forces armées populaires. Lors de la cérémonie de cette année, la Milice d’autodéfense a reçu l’Ordre Hô Chi Minh.

Dans son discours, le président Luong Cuong a souligné que la Milice d’autodéfense était devenue une composante très importante des Forces armées populaires du Vietnam.

Il a insisté sur la nécessité d’accorder une attention particulière à la construction d’une Milice d’autodéfense avec un effectif approprié, une structure raisonnable et une qualité globale de plus en plus élevée, notamment sur le plan politique, afin de répondre efficacement aux exigences de la nouvelle situation. En même temps, il est nécessaire de coopérer étroitement avec les autres forces dans la protection des frontières, des mers et des îles, le maintien de la sécurité politique, de l’ordre social, ainsi que dans la participation au développement socio-économique, à la prévention des catastrophes naturelles, et aux opérations de secours et de sauvetage.

Enfin, le président a demandé à la Commission militaire centrale et au ministère de la Défense de continuer à présenter des conseils dans l’élaboration de politiques et de mesures concrètes pour soutenir la Milice d’autodéfense, en particulier dans les localités en difficulté, et garantir les meilleures conditions pour l’efficacité de ses activités dans les temps à venir.

VNA/CVN