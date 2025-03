Le Vietnam et Singapour boostent leur partenariat stratégique global

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue singapourien Lawrence Wong se sont entretenus mercredi 26 mars à Hanoï et ont convenu de mesures décisives et opportunes visant à renforcer la confiance politique et à créer de nouvelles avancées pour le partenariat stratégique global bilatéral.

Le chef du gouvernement vietnamien a souligné l’importance de la visite officielle de son hôte, affirmant qu’il s’agissait du premier voyage de haut niveau depuis que les deux pays ont élevé leurs relations au niveau d’un partenariat stratégique global lors de la visite officielle à Singapour du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit également d’un moment fort de l’année 2025, qui marque le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam et le 60e anniversaire de celle de Singapour, envoyant un message fort quant à la détermination des deux pays à concrétiser ce nouveau cadre de coopération, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité Singapour pour ses réalisations en matière de développement et lui a souhaité plein succès dans l’organisation de ses élections générales en 2025. Il s’est dit convaincu que la cité-État mettrait en œuvre avec succès les initiatives "Forward Singapore" (Forward SG) et "Singapore Dream", construisant ainsi une société juste, harmonieuse et de plus en plus prospère.

Il a indiqué que le Vietnam mettait en œuvre une stratégie d’accélération et de percées pour atteindre l’objectif final, s’efforçant d’atteindre une croissance à deux chiffres à partir de 2026 et d’entrer dans une nouvelle ère, celle de l’essor du pays et d’un développement prospère, civilisé et florissant.

Pour sa part, Lawrence Wong s’est réjoui de sa première visite au Vietnam en tant que Premier ministre de Singapour, soulignant que son voyage visait à promouvoir la mise en œuvre des résultats de la coopération entre les deux pays.

Il a affirmé que le Vietnam était l’un des partenaires les plus importants de Singapour dans la région et a félicité le Vietnam pour ses remarquables réalisations après 40 ans de processus de Dôi moi (Renouveau) qui lui ont permis de devenir l’une des principales économies de l’ASEAN.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement singapourien a souligné l’importance historique de l’établissement du partenariat stratégique global, affirmant que le fait que le Vietnam soit le premier partenaire stratégique global de Singapour au sein de l’ASEAN reflète la confiance, les liens étroits et les aspirations des dirigeants et des peuples des deux pays à développer les relations entre le Vietnam et Singapour de manière plus approfondie, plus intense et plus efficace.

Les deux dirigeants se sont déclarés satisfaits du développement soutenu des relations bilatérales. Singapour a conservé sa position de deuxième investisseur étranger au Vietnam, deux nouveaux parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP) ayant obtenu l’approbation d’investissement, portant leur réseau à 20 installations réparties dans 14 villes et provinces. Le commerce bilatéral a affiché une croissance régulière, atteignant 10,3 milliards de dollars en 2024, le Vietnam devenant le premier exportateur de riz de Singapour.

Les deux Premiers ministres ont également salué les avancées considérables réalisées dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l’éducation, des technologies, du tourisme, de l’emploi et des échanges populaires.

Mesures décisives et opportunes

Ils se sont engagés à prendre des mesures décisives et opportunes pour renforcer la confiance politique et créer des avancées majeures pour le partenariat stratégique global, à finaliser et à mettre en œuvre efficacement un programme d’action, mettant pleinement en œuvre leur nouveau cadre de coopération pour la période 2025-2030.

Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération bilatérale et de renforcer la collaboration en matière de défense et de sécurité sur la base de la confiance et de la compréhension mutuelles, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

Ils se sont engagés à renforcer la connectivité économique grâce aux cinq piliers clés de l’accord-cadre de connectivité Vietnam - Singapour et du partenariat pour l’économie verte et l’économie numérique, faisant de la coopération bilatérale un modèle régional.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé à Singapour de créer des conditions favorables à l’arrivée des produits agricoles, forestiers et halieutiques et des aliments transformés vietnamiens dans les rayons de son système de distribution. Par ailleurs, il a suggéré de développer le réseau VSIP 2.0 en mettant l’accent sur la durabilité et les technologies intelligentes afin d’optimiser l’attraction d’investissements de qualité.

Son homologue singapourien a accepté de clarifier les aspects clés de la modernisation du réseau VSIP, garantissant un développement plus vert, plus intelligent et plus efficace. Il a également approuvé la proposition du dirigeant vietnamien concernant les "six objectifs majeurs", qui englobe un renforcement de la confiance politique, une coopération renforcée en matière de défense, une connectivité économique plus efficace, des échanges interpersonnels plus forts, une collaboration scientifique et technologique plus poussée et une coopération régionale internationale plus étroite.

Le Premier ministre Lawrence Wong a souligné la nécessité d’un développement substantiel des exportations d’énergie éolienne offshore, de l’échange de crédits carbone et de la collaboration fintech via le projet de connexion transfrontalière aux paiements de détail utilisant des codes QR et la transmission de données, facilitant ainsi les activités des entreprises.

Les deux dirigeants ont convenu d’approfondir leur coopération dans des domaines clés, notamment l’éducation, la formation professionnelle, la sécurité alimentaire, les échanges culturels et artistiques, le tourisme et l’aviation, ainsi que la connectivité entre les entreprises et entre les peuples.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que Singapour accueille des travailleurs vietnamiens dans le cadre de son programme de visas de travail, élargisse l’éventail des professions acceptées, facilite l’enseignement du vietnamien dans les écoles accueillant un nombre important d’étudiants vietnamiens et contribue à promouvoir le rôle de la communauté vietnamienne expatriée sur place.

Photo : VNA/CVN

Concernant la coopération régionale et multilatérale, les deux pays, hôte et invité, ont salué l’étroite coordination et le soutien mutuel de leurs pays dans leurs candidatures à des postes au sein des organisations onusiennes. Ils ont convenu de collaborer avec les autres États membres de l’ASEAN afin de préserver la solidarité, l’unité et la centralité du bloc, ainsi que de promouvoir le développement durable dans les sous-régions, notamment celle du Mékong.

Les deux Premiers ministres ont convenu de maintenir la position commune de l’ASEAN sur la Mer Orientale, soulignant l’importance de la liberté et de la sécurité maritimes et aériennes. Ils ont affirmé la nécessité de mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et de favoriser un environnement propice à l’élaboration d’un Code de conduite (COC) substantiel et efficace, conforme au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

À l’issue de leurs entretiens, les deux dirigeants ont assisté à la signature de plusieurs accords de coopération, dont une lettre d’intention portant sur l’élaboration d’un programme d’action pour le Partenariat stratégique global entre les deux pays. D’autres accords portent sur le commerce de l’énergie éolienne offshore, les paiements transfrontaliers par QR code, le développement et l’innovation numériques, ainsi que les échanges populaires.

