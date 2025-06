Le Premier ministre Pham Minh Chinh termine sa tournée en Europe

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et la délégation vietnamienne de haut rang sont rentrés à Hanoï le 14 juin au matin, concluant leur voyage de travail de dix jours en Europe. Au cours de ce voyage, le chef du gouvernement a participé à la troisième Conférence des Nations unies sur les océans (UNOC 3), mené des activités bilatérales en France et effectué des visites officielles en Estonie et en Suède.

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite l'Université d'Uppsala

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite l'Institut Karolinska

>> La tournée européenne du Premier ministre reflète l'aspiration du pays au développement

Photo : VNA/CVN

Au cours de ce voyage, le Premier ministre a participé à plus de 80 activités. Lors de l'UNOC 3, il a notamment prononcé un discours important au nom des autres pays de l'ASEAN et coprésidé le Sommet "Delta du monde" à Nice aux côtés du président irakien. Il était également l'invité spécial du Forum sur l'économie bleue et la finance à Monaco.

À cette occasion, le Premier ministre a tenu plus de 20 réunions avec des dirigeants de pays et d'organisations internationales, dont le vice-président de la Chine, le roi de Jordanie, les présidents du Pérou, des Palaos et du Costa Rica, ainsi que les Premiers ministres de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal, de Tuvalu et des Îles Salomon ; il a également rencontré le président de l'Assemblée générale des Nations unies, le secrétaire général de l'ONU, les présidents du Conseil européen et de la Commission européenne, ainsi que la directrice générale de l'UNESCO.

Le voyage du Premier ministre Pham Minh Chinh comprenait également des activités bilatérales en France et des visites officielles en Estonie et en Suède, où il a eu des entretiens et des réunions avec de hauts dirigeants des trois pays.

En France, les deux parties ont convenu de prendre des mesures concrètes pour faire progresser la mise en œuvre du Partenariat stratégique global Vietnam - France, ainsi que les conclusions de la visite officielle du Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, en France en octobre 2024, et de la visite d'État au Vietnam du président français Emmanuel Macron en mai 2025.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

En Estonie et en Suède, le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants des pays hôtes ont convenu de porter leurs relations à une nouvelle étape de développement, en mettant l'accent sur la coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique, secteurs dans lesquels les deux pays européens disposent d'atouts évidents. Le Vietnam et la Suède ont notamment consenti à élever leurs relations bilatérales au rang de partenariat stratégique sectoriel dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation.

Considérant la coopération économique comme un pilier des relations bilatérales, le Premier ministre vietnamien a présidé et participé à des forums d'affaires dans les trois pays. Il a également rencontré des entreprises de premier plan afin de promouvoir les investissements et la collaboration.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a prononcé des discours politiques dans des universités locales et visité plusieurs institutions socio-économiques et culturelles afin de mieux comprendre le développement de chaque pays.

Dans le cadre de son voyage, le Premier ministre a également rencontré la communauté vietnamienne à l'étranger, notamment des intellectuels, des hommes d'affaires et leurs familles, afin d'écouter leurs aspirations, de les guider et de renforcer les liens entre les Vietnamiens d'outre-mer et leur pays d'origine, favorisant ainsi la confiance et la motivation pour contribuer davantage au développement national.

Cette tournée en Europe a permis d'obtenir des résultats importants et concrets, réaffirmant le fort intérêt, le soutien et l'étroite coopération des nations avec le Vietnam sur les questions régionales et mondiales. Ce voyage a également permis d'approfondir les liens bilatéraux, contribuant à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN