Adoption par l’Assemblée nationale de deux lois majeures sur le numérique et la chimie

Poursuivant sa 9 e session, la XV e Assemblée nationale (AN) a adopté, ce samedi 14 juin à Hanoï, la Loi sur l'industrie des technologies numériques et la Loi sur les produits chimiques (modifiée).

Photo : VNA/CVN

Avec respectivement 441 et 445 voix pour, l'Assemblée nationale a officiellement adopté la Loi sur l'industrie des technologies numériques. Celle-ci encadre le développement de l'industrie des technologies numériques, de l'industrie des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle, des actifs numériques, ainsi que les droits et responsabilités des agences, organisations et individus concernés.

Selon Lê Quang Huy, président de la Commission des sciences, des technologies et de l'environnement de l’AN, la loi prévoit un certain nombre de mesures pour le développement de cette industrie, notamment la mobilisation des ressources d’investissement pour la recherche, le développement, la conception et le transfert de technologie ; la maîtrise progressive des technologies numériques ; la formation et le développement des ressources humaines ; le développement d'établissements d’enseignement et de formation professionnelle spécialisés ; ainsi que des mécanismes d’incitation spécifiques pour attirer et promouvoir les talents de haut niveau dans ce domaine.

Il a souligné une avancée majeure en matière de politique d'attraction et de développement des talents du numérique. La Commission permanente de l'Assemblée nationale précise en effet que la loi définit les "talents du numérique" comme des individus dotés de qualifications, d'expérience et de contributions exceptionnelles dans le domaine des technologies numériques, que ce soit au sein du secteur public ou privé.

Outre la formation, le texte identifie également l’intelligence artificielle comme un secteur prioritaire pour la recherche, le développement et les applications. Ces orientations serviront de base à l’élaboration de politiques de soutien à la formation spécialisée ainsi qu’à la recherche systématique et ciblée dans ce domaine.

La Loi sur les produits chimiques (modifiée) a également été adoptée par l’Assemblée nationale, avec 442 députés sur 445 votant pour.

Le projet de loi précise que le développement de l’industrie chimique repose sur une utilisation efficace des ressources naturelles, en mettant l’accent sur les produits respectueux de l’environnement, a déclaré Lê Quang Huy.

En parallèle, le texte a été enrichi d’un volet sur les "domaines de développement prioritaires pour chaque période". Ceux-ci visent à favoriser l’essor de produits chimiques à haute valeur économique, contribuant au processus de développement socio-économique.

VNA/CVN