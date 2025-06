Le Vietnam et le Honduras renforcent leur confiance politique et élargissent leur espace de coopération

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la cérémonie, la présidente Xiomara Castro a souhaité à l’ambassadeur un mandat fructueux, contribuant au renforcement des relations entre le Vietnam et le Honduras.

Exprimant son admiration pour la lutte historique du Vietnam pour la libération nationale et la réunification, ainsi que pour les réalisations obtenues dans le cadre de la rénovation initiée et dirigée par le Parti communiste vietnamien, la présidente a exprimé le souhait que les deux parties continuent de promouvoir et de renforcer leur coopération dans tous les domaines, notamment à l’occasion du 20e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Honduras (17 mai 2005 - 17 mai 2025).

Pour sa part, l’ambassadeur Nguyên Van Hai a affirmé qu’il s’efforcerait de contribuer activement à la promotion continue des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays. Il a réaffirmé la politique constante du Vietnam visant à développer ses relations avec le Honduras autour de trois piliers : la diplomatie du Parti, la diplomatie d’État et la diplomatie populaire.

Par ailleurs, l’ambassadeur a souligné que les deux pays devraient continuer à promouvoir leur coopération dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement, en s’appuyant sur les bonnes relations politiques existantes.

Il a également proposé de renforcer la coordination dans l’organisation d’activités connexes, notamment l’échange de délégations de haut niveau à l’occasion du 20e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques.

Auparavant, l’ambassadeur Nguyên Van Hai avait présenté une copie de ses lettres de créance au ministre hondurien des Affaires étrangères, Eduardo Enrique Reina, travaillé avec le vice-ministre Gerardo Torres Zelaya, et rencontré des représentants de plusieurs agences locales compétentes.

Lors de sa rencontre avec l’ambassadeur, le vice-ministre Gerardo Torres Zelaya a suggéré que les deux parties établissent un mécanisme de consultation politique afin de promouvoir la mise en œuvre des accords de haut niveau et d’aborder ensemble les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Il a également proposé la signature d’un accord d’exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels, marquant une nouvelle étape dans l’amitié traditionnelle entre les deux pays et ouvrant la voie à une coopération approfondie dans de nombreux domaines.

VNA/CVN