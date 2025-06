La Hongrie considère le Vietnam comme un partenaire stratégique fiable et important en Asie du Sud-Est

La délégation vietnamienne a eu un programme de rencontres bien rempli, incluant des entretiens avec : Marta Mátrai, première vice-présidente de l'Assemblée nationale hongroise ; Tibor Ibolya, procureur général adjoint du Parquet populaire suprême ; Illés Boglárka, secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères et des Relations économiques extérieures ; Barna Pal Zsigmond, secrétaire d'État au ministère des Affaires européennes et président du Comité des Hongrois de l'étranger du Fidesz-Union civique hongroise (parti au pouvoir) ; Imre Komjáthi, président du Parti socialiste ; Gyula Thurmer, président du Parti des travailleurs.

Phan Dinh Trac, également chef adjoint permanent du Comité central de pilotage de la réforme judiciaire, et les responsables hongrois ont échangé sur la situation de leurs pays respectifs, les relations bilatérales, et les liens entre le PCV et les partis politiques hongrois.

Les discussions ont également porté sur plusieurs questions internationales et régionales d'intérêt commun. Les deux parties ont partagé leurs expériences, lignes directrices, politiques et mesures concernant la prévention et le contrôle de la corruption, la réforme judiciaire et l'élaboration des lois. La coopération entre les Parquets suprêmes des deux pays et entre leurs différentes localités a également été abordée.

Un consensus a été exprimé quant aux valeurs de paix et aux positions de principe pour résoudre les différends par des moyens pacifiques, dans le respect du droit international et de la Charte des Nations unies.

De plus, les deux parties ont défini des orientations majeures pour dynamiser la coopération bilatérale entre le Vietnam et la Hongrie dans un futur proche.

Les dirigeants des partis politiques, de l'Assemblée nationale hongroise, des agences gouvernementales hongroises, ainsi que la municipalité de Zalaegerszeg, ont salué la visite de travail de la délégation du PCV. Ils ont souligné que cette visite s'inscrit dans un contexte de développement fructueux des relations bilatérales dans tous les domaines, particulièrement en cette année marquant les 75 ans des relations diplomatiques, avec de nombreuses activités importantes. Ils ont mis en avant les résultats des visites officielles au Vietnam du président hongrois Sulyok Tamas et de son épouse en mai dernier, ainsi que celle du Premier ministre Pham Minh Chinh en janvier 2024.

La partie hongroise a réaffirmé que, dans le cadre de sa politique orientale, la Hongrie accorde une grande importance à son amitié traditionnelle et à son partenariat global avec le Vietnam. Elle considère le Vietnam comme un partenaire loyal et digne de confiance, et son partenaire stratégique le plus important en Asie du Sud-Est, notamment face aux développements complexes et imprévisibles actuels dans le monde et la région.

La Hongrie espère que les deux pays exploiteront leurs atouts respectifs pour développer et approfondir leurs relations bilatérales dans tous les domaines. Elle souhaite également tirer parti des formidables opportunités offertes par l'Accord de libre-échange Vietnam - Union européenne (EVFTA) et l'Accord de protection des investissements Vietnam - Union européenne (EVIPA) afin de porter le volume des échanges bilatéraux à 2 milliards de dollars à court terme.

Les dirigeants du FIDESZ (parti au pouvoir), du Parti socialiste hongrois et du Parti des travailleurs hongrois ont affirmé leur soutien unanime à la politique du gouvernement actuel visant à consolider et à approfondir les relations traditionnelles et amicales avec le Vietnam et le Parti communiste vietnamien.

Un avenir prometteur de collaboration

Phan Dinh Trac a affirmé que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens attachent une grande importance aux excellentes relations traditionnelles entre les deux pays. Il a exprimé sa gratitude pour les sentiments et le soutien que le peuple hongrois a apportés au Vietnam pendant la guerre de résistance pour l'indépendance nationale et, aujourd'hui, dans la construction et le développement du pays.

Il a estimé que les deux parties disposent encore d'un vaste potentiel pour renforcer la coopération dans divers domaines, en s'efforçant d'augmenter le chiffre d'affaires commercial bilatéral à 2 milliards de dollars dans les années à venir et de poursuivre la coopération dans des domaines traditionnels tels que l'éducation, la formation, la justice, et la culture.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, Phan Dinh Trac a remercié la Hongrie d'avoir été le premier pays de l'UE à ratifier l'accord EVIPA et a demandé à la Hongrie de continuer à encourager les autres pays membres à le ratifier rapidement.

