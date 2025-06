Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite l'Institut Karolinska

Fondé en 1810, l'Institut Karolinska est l'une des universités de médecine les plus prestigieuses au monde. Au Vietnam, il mène des activités de coopération avec l'Université de médecine de Hanoï, l'Hôpital national pédiatrique à Hanoï et l'Hôpital Vietnam-Suède à Uông Bi.

Félicitant les réalisations de cet institut, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam et la Suède entretiennent une tradition de coopération médicale depuis plus de 55 ans. Il a remercié le gouvernement et le peuple suédois pour leur aide dans la construction d'importantes infrastructures médicales.

Le Premier ministre a estimé que, dans cette nouvelle phase de développement, le Vietnam est déterminé à réaliser des avancées majeures en matière de science et de technologie, d'innovation et de transformation numérique, notamment dans le secteur de la santé, avec la construction d'hôpitaux intelligents et la mise en place de dossiers médicaux électroniques.

Le Vietnam a également élaboré et mis en œuvre de nouvelles politiques visant à passer d'un système centré sur le traitement à une approche globale de la prévention et de la protection de la santé publique, ainsi qu'à évoluer d'une planification familiale vers le développement démographique. Lors de cette visite, le Vietnam et la Suède ont également établi un partenariat stratégique sectoriel dans les domaines de la science et de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique.

Dans ce contexte, et sur la base de valeurs communes et de partage entre les deux pays, le Premier ministre a exhorté l'Institut Karolinska à rester l'un des principaux partenaires du Vietnam dans le secteur de la santé.

Pham Minh Chinh a mis l'accent sur des domaines clés tels que la formation de ressources humaines de haute qualité à court et à long terme ; l'organisation de programmes de stages, d'échanges d'étudiants et d'experts et de forums universitaires conjoints ; la coopération en matière de recherche médicale ; le transfert de nouvelles technologies en biomédecine et la production de médicaments et de vaccins.

Le Premier ministre a également appelé à élargir la coopération entre l'Institut Karolinska et les principaux hôpitaux vietnamiens. Le gouvernement vietnamien s'engage à créer les conditions les plus favorables au développement des programmes de coopération avec l'Institut Karolinska dans un cadre bilatéral et multilatéral, a-t-il affirmé.

Lors de la séance de travail, des responsables de l'Institut Karolinska ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération avec le Vietnam, contribuant ainsi à la résolution des principaux défis sanitaires, notamment en promouvant le programme de réduction de la mortalité infantile et la prise en charge des prématurés.

