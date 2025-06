La tournée européenne du Premier ministre reflète l'aspiration du pays au développement

À l'invitation du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, du président français, Emmanuel Macron, du Premier ministre de l'Estonie, Kristen Michal, et du Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, le Premier ministre Pham Minh Chinh, accompagné de son épouse et d'une délégation vietnamienne de haut rang, a participé à la 3 e Conférence des Nations unies sur l'océan (UNOC3), mené des activités bilatérales en France et effectué des visites officielles en Estonie et en Suède, du 5 au 14 juin.

Avec 84 activités, le voyage de travail du Premier ministre Pham Minh Chinh a produit de nombreux résultats importants et substantiels, contribuant à approfondir les relations bilatérales entre le Vietnam et les pays susmentionnés et à promouvoir la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde, a affirmé le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, lors d'une récente interview accordée à la presse.

Photo : VNA/CVN

Selon le vice-Premier ministre, la tournée du Premier ministre Pham Minh Chinh a contribué à renforcer la confiance politique entre le Vietnam et les pays susmentionnés. Il s'agissait de la première visite du dirigeant vietnamien en France depuis que les deux pays ont porté leurs relations au niveau de partenariat stratégique global en octobre 2024, de la première visite d'un Premier ministre vietnamien en Suède depuis six ans et de la première visite d'un dirigeant vietnamien en Estonie depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1992.

Cela témoigne de la détermination du Vietnam et de son aspiration à atteindre de nouveaux niveaux de coopération plus élevés dans le cadre du partenariat stratégique global avec la France ainsi que du partenariat d'amitié traditionnel et de coopération multiforme avec la Suède et l'Estonie. Ces pays apprécient hautement le rôle et la position du Vietnam, et attachent de l'importance aux relations avec le Vietnam et souhaitent les maintenir de manière efficace, les consolider et les approfondir.

Nouvel élan aux cadres de coopération

Sur le plan économique, ce voyage a insufflé un nouvel élan aux cadres de coopération traditionnels, les dirigeants s'engageant à tirer parti de l'Accord de libre-échange entre l'UE et le Vietnam (EVFTA) et à améliorer le climat des affaires pour un accès durable au marché. Des orientations majeures pour une coopération renforcée ont également été convenues dans un large éventail de domaines, notamment la défense nationale et la sécurité, l'énergie, les infrastructures, l'éducation et la formation, la culture, les sports, le tourisme, les échanges entre les peuples et la coopération décentralisée.

Photo : VNA/CVN

Les dirigeants des trois pays ont exprimé leur admiration pour l'influence croissante du Vietnam à l'échelle mondiale et ont manifesté leur volonté d'élargir leur coopération. La France, leader dans les domaines des télécommunications, de l'aérospatiale, des énergies renouvelables, des technologies de fabrication et du train à grande vitesse, s'est engagée à soutenir la transformation numérique, l'innovation et le développement d'une économie verte et circulaire au Vietnam. La Suède, pôle d'expertise en innovation et en économie circulaire, a officialisé un partenariat stratégique sectoriel avec le Vietnam dans les domaines des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique. L'Estonie, pionnière de l'administration électronique, s'est engagée à collaborer à la transformation numérique. Ces partenariats visent à exploiter les atouts des pays hôtes pour répondre aux besoins croissants du Vietnam dans les domaines émergents.

Objectifs de Développement Durable

Il a également souligné la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh à l'UNOC3, la qualifiant comme une étape importante. Le Vietnam est l'un des pays ayant pris le plus d'engagements volontaires, avec 15 engagements sur les questions liées à la gouvernance des océans, témoignant ainsi d'un engagement fort et d'une action globale pour atteindre les Objectifs de Développement Durable.

Au cours des réunions et séances de travail du Premier ministre, le Vietnam et les autres pays ont convenu de l'importance de maintenir un environnement pacifique, sûr et stable dans chaque région, ainsi que de résoudre les différends par des moyens pacifiques, conformément à la Charte des Nations unies et au droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. Cela témoigne également de l'intérêt, du soutien et de la coopération étroite que ces pays accordent au Vietnam dans le règlement des questions internationales et régionales, sur la base du respect du droit international, a indiqué le vice-Premier ministre.

Photo : VNA/CVN

À l'avenir, les ministères, secteurs et localités vietnamiens collaboreront activement et étroitement avec les pays partenaires pour mettre en œuvre les accords de coopération conclus lors de la visite. Les deux parties renforceront les contacts et les échanges de délégations à tous les niveaux et par tous les canaux du Parti, de l'État, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et les échanges entre les peuples, afin d'approfondir les liens politiques et diplomatiques et de consolider les partenariats d'amitié et de coopération avec les principales nations européennes.

Secteurs émergents

Des efforts seront également déployés pour mettre en œuvre efficacement les mécanismes et accords de coopération existants. Lors de ses entretiens avec de hauts dirigeants européens, le Premier ministre Pham Minh Chinh a accordé la priorité aux secteurs émergents où le Vietnam est demandeur et où ses partenaires possèdent une expertise, tels que les sciences et technologies, l'énergie, les infrastructures, la transformation numérique, l'innovation, les technologies de l'information, l'économie verte, l'économie numérique, l'économie circulaire et l'intelligence artificielle. Il a chargé les ministères et les autorités locales de définir des mesures concrètes pour faire de ces domaines de nouveaux piliers de la coopération bilatérale.

Photo: VNA/CVN

Parallèlement, les deux parties développeront les projets de collaboration existants dans des domaines traditionnels tels que la défense, la sécurité, l'économie, le commerce, l'investissement, l'éducation, la culture et le tourisme. En particulier, dans le domaine de la coopération économique, commerciale et d'investissement, le Vietnam et ses partenaires collaboreront pour maximiser les intérêts communs en matière de libre-échange, accroître l'accès aux marchés, réduire la dépendance vis-à-vis des tiers et maintenir la stabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Gouvernance marine

En outre, le Vietnam continuera à mettre en œuvre activement 15 engagements volontaires sur les questions liées à la gouvernance marine, en se concentrant sur la coordination avec les partenaires pour réaliser l'Objectif de Développement Durable n° 14 (ODD 14) et défendre le principe, exprimé par le Premier ministre lors de l'UNOC3, selon lequel les océans doivent rester un espace de paix, de coopération et de responsabilité partagée, conformément à la position commune de l'ASEAN.

VNA/CVN