Renforcer les liens politiques, culturels et les échanges entre les peuples VN - Singapour

Dans le cadre de sa visite officielle à Singapour, le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Trân Câm Tu, a participé le 24 août à des activités d’échange avec le Parti d’action populaire (PAP), mettant en lumière les convergences entre les deux partis dans leur approche de la population et contribuant à renforcer les liens politiques, culturels et entre les peuples.

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Photo : VNA/CVN

En visite officielle à Singapour, Trân Câm Tu découvre le fonctionnement de la gouvernance locale du PAP et la culture hawker à Lau Pa Sat, renforçant la compréhension mutuelle et les liens entre les deux partis et les deux pays.

Dans le cadre de sa visite officielle à Singapour et de sa coprésidence du premier Dialogue stratégique Vietnam - Singapour, le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tran Cam Tu, à la tête d’une délégation de haut rang, a effectué le 24 août au soir une visite de terrain dans une circonscription du Parti d’action populaire (PAP) de Singapour et au centre gastronomique de rue Lau Pa Sat.

Il était accompagné du secrétaire général adjoint du PAP, ministre de la Défense et ministre coordinateur des Services publics, Chan Chun Sing.

Lors de leur visite au point de rencontre avec les électeurs du PAP dans la circonscription de Tanjong Pagar-Tiong Bahru, Trân Câm Tu et la délégation vietnamienne ont découvert le fonctionnement de ces rencontres, ainsi que la manière dont les parlementaires et responsables locaux recueillent les avis des habitants et répondent à leurs préoccupations, avec la participation de bénévoles.

Trân Câm Tu a salué ce modèle de gouvernance locale et de protection sociale, estimant que les deux partis partageaient l’objectif de rester proches de la population et de veiller à son bien-être. Cette convergence constitue, selon lui, un fondement important de la confiance politique et du renforcement de la coopération multiforme entre les deux partis.

La délégation s’est ensuite rendue à Lau Pa Sat, célèbre centre gastronomique patrimonial situé au cœur du quartier financier de Singapour. Les deux dirigeants et les membres des délégations ont dégusté plusieurs spécialités de la culture des hawker, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Cette visite, placée sous le signe de la convivialité, a permis de renforcer la compréhension et les liens entre les dirigeants des deux partis et des deux pays, illustrant le caractère de plus en plus substantiel et étroit du partenariat stratégique intégral Vietnam - Singapour.

VNA/CVN