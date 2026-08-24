Le Premier ministre Lê Minh Hung reçoit le ministre chilien des Affaires étrangères

Le Premier ministre Le Minh Hung a reçu le 24 août à Hanoï le ministre chilien des Affaires étrangères, Francisco Pérez Mackenna, les deux parties réaffirmant leur volonté de renforcer le partenariat global Vietnam-Chili, notamment dans les domaines économique, commercial, scientifique et technologique.

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Photo: VNA/CVN

Le Premier ministre Lê Minh Hung a reçu le 24 août à Hanoï le ministre chilien des Affaires étrangères, Francisco Pérez Mackenna, en visite officielle au Vietnam du 23 au 25 août, à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1971-2026).

Le Premier ministre a réaffirmé que le Vietnam attachait une grande importance à son amitié traditionnelle et à son partenariat global avec le Chili. Il s’est dit convaincu que la visite contribuerait à maintenir la dynamique positive des relations bilatérales, au bénéfice des deux peuples et en faveur de la paix, de la stabilité et du développement dans leurs régions respectives.

Pour sa part, Francisco Pérez Mackenna, qui effectue sa première visite au Vietnam en qualité de ministre des Affaires étrangères, a félicité le pays pour ses performances économiques remarquables et exprimé son souhait de partager son expérience de développement. Il a rendu compte à Lê Minh Hung des résultats de son entretien avec son homologue vietnamien Lê Hoài Trung et affirmé que le Chili considérait le Vietnam comme l’un de ses principaux partenaires en Asie du Sud-Est. Santiago souhaite approfondir le partenariat global, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement, en valorisant les complémentarités des deux économies.

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Lê Minh Hung a salué les progrès positifs enregistrés ces dernières années dans les relations d’amitié traditionnelle et de coopération globale entre les deux pays. Il a proposé aux deux parties de continuer à renforcer leur coordination afin de promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux et par tous les canaux, notamment entre les deux partis et les deux organes législatifs ; de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération existants, dont les consultations politiques et le Conseil de l’Accord de libre-échange ; de faciliter l’accès réciproque aux marchés pour les produits phares des deux pays ; et de renforcer la coopération dans les domaines financier et bancaire, scientifique et technologique, ainsi que dans la défense et la sécurité.

Le Premier ministre a souligné l’importance de renforcer les liaisons de transport, la logistique et les chaînes d’approvisionnement, ainsi que la coordination dans les forums multilatéraux et interrégionaux. Le Vietnam et le Chili pourraient ainsi mieux connecter leurs économies et jouer un rôle de passerelles entre l’Asie du Sud-Est et l’Amérique latine.

À cette occasion, Le Minh Hung a transmis les salutations du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, ainsi que les siennes au président chilien José Antonio Kast, et l’a invité à effectuer une visite au Vietnam.

Francisco Pérez Mackenna a souscrit aux orientations proposées par le Premier ministre et s’est engagé à travailler étroitement avec le ministère vietnamien des Affaires étrangères et les partenaires vietnamiens pour concrétiser l’agenda bilatéral. Il a souligné le potentiel de coopération dans le commerce des produits agricoles, l’agriculture et leur transformation de haute technologie, l’industrie minière, la transition énergétique, les sciences et technologies et l’éducation. Les deux parties pourraient également examiner et promouvoir la négociation d’accords dans les domaines financier et commercial ainsi que de la lutte contre la criminalité transnationale.

Le ministre chilien a enfin transmis l’invitation du président José Antonio Kast aux dirigeants vietnamiens et au Premier ministre Lê Minh Hung à effectuer une visite officielle au Chili. Lê Minh Hung a remercié le président chilien et chargé les deux ministères des Affaires étrangères de coordonner les visites de haut niveau à une date appropriée.

VNA/CVN