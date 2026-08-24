Tô Lâm remet les nominations à quatre procureurs du Parquet populaire suprême

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a remis lundi 24 août à Hanoï les décisions de nomination à quatre responsables en tant que procureurs du Parquet populaire suprême.

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Photo : VNA

Les quatre nouveaux nommés sont Lê Van Dông (né en 1975), procureur principal et procureur général du Parquet populaire de Hô Chi Minh-Ville ; Dào Thinh Cuong (né en 1967), procureur principal et directeur du Département des poursuites et des enquêtes sur les crimes économiques et de corruption du Parquet populaire suprême ; Trân Thê Kinh (né en 1976), procureur principal et directeur du Département de supervision du règlement des affaires civiles du Parquet populaire suprême ; et Nguyên Duc Bang (né en 1974), procureur principal et chef de l’agence d’enquête du Parquet populaire suprême.

S’exprimant lors de la cérémonie, le secrétaire général et président Tô Lâm a souligné que les procureurs du Parquet populaire suprême sont soumis à des exigences particulièrement élevées en matière de qualité et caractère, de compétence professionnelle et de capacité à diriger et à gérer l’exercice des droits de poursuite et la supervision des activités judiciaires, ainsi qu’à traiter d’autres dossiers importants relevant de la compétence de cette institution.

Cela étant, ces nominations récompensent les années de dévouement et le parcours professionnel de ces quatre responsables tout en leur confiant des responsabilités accrues, exigeant d’eux qu’ils fassent preuve d’une exemplarité, d’une détermination, d’une compétence et d’un sens des responsabilités accrus, a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Le leader a souligné que le Vietnam construit un État de droit socialiste caractérisé par une gouvernance moderne et une transformation numérique, tandis que le système du parquet fonctionne selon un modèle à trois niveaux. Parallèlement, la criminalité devient de plus en plus complexe et transnationale, les délinquants recourant aux technologies de pointe, aux données numériques et aux actifs numériques.

Il a exhorté le secteur du parquet à renouveler sa mentalité et ses méthodes de travail, en veillant à la stricte application de la loi tout en protégeant les droits de l’homme et des citoyens et en maintenant un environnement juridique sûr pour le développement.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a souligné que les attributions conférées aux procureurs constituent une composante du pouvoir de l’État et ne doivent être exercés que pour protéger la Constitution, les lois, la justice, les droits de l’homme, les droits des citoyens et les intérêts légitimes de la population.

Les procureurs doivent exercer leurs attributions dans les limites de leur compétence et conformément aux procédures et aux fondements juridiques, tout en garantissant la reddition de comptes et une supervision efficace. Ils ne doivent ni abuser de leur pouvoir ni se soustraire à leurs responsabilités, ni permettre des pressions, des intérêts personnels ou de groupe, ou des interventions illégales influençant leurs décisions professionnelles.

Pour les affaires difficiles, complexes et sensibles, les procureurs doivent faire preuve d’une objectivité et d’une prudence accrues, s’appuyer fermement sur les preuves, les faits et le droit, protéger résolument les droits, agir dans le cadre de leurs compétences et assumer la responsabilité de leurs décisions, a-t-il ajouté.

S’exprimant au nom des quatre procureurs nouvellement nommés et prêtant serment, Lê Van Dông, procureur du Parquet populaire suprême a juré une loyauté absolue envers le Parti, la Patrie et le peuple.

Il s’est engagé à continuer de renforcer son courage politique, ses compétences professionnelles et son éthique révolutionnaire, à respecter scrupuleusement les directives du Parti et les lois de l’État, ainsi qu’à redoubler d’efforts pour étudier et suivre la pensée, l’exemple moral et le style du Président Hô Chi Minh.

Les nouveaux procureurs respecteront les principes enseignés par le Président Hô Chi Minh aux cadres des parquets populaires - "équité, intégrité, objectivité, prudence et humilité" - tout en améliorant continuellement leurs compétences, leurs capacités et leurs méthodes de direction.

Ils veilleront également au respect de la discipline et feront preuve d’un sens élevé des responsabilités, préserveront l’unité au sein de leurs services et du secteur, et coopéreront étroitement avec les autorités compétentes dans l’exercice de leurs fonctions, a-t-il encore indiqué.

VNA/CVN