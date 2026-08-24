Trân Câm Tu rencontre le président du Parlement de Singapour

Dans le cadre de sa visite officielle à Singapour et de sa coprésidence du premier Dialogue stratégique Vietnam - Singapour entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti d’action populaire (PAP) de Singapour, Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, a rencontré le 24 août Seah Kian Peng, président du Parlement singapourien.

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Photo : VNA/CVN

Trân Câm Tu a remercié les dirigeants singapouriens pour l’accueil réservé à la délégation vietnamienne et transmis au président du Parlement les salutations et les vœux du président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân. Saluant le développement remarquable de Singapour, il s’est dit convaincu que, sous la direction du PAP et du gouvernement singapourien, le pays poursuivrait sa croissance et mettrait en œuvre avec succès sa stratégie de développement économique pour la nouvelle période, avec notamment l’objectif de doubler son PIB d’ici 2040 et de réaliser avec succès le programme "Smart Nation 2.0", renforçant ainsi sa position de l’un des principaux pôles mondiaux de développement dynamique, innovant et durable.

Seah Kian Peng s’est réjoui de cette rencontre, estimant que la visite de Trân Câm Tu contribuerait à mettre en œuvre les accords conclus lors des récentes visites de haut niveau, notamment celle effectuée récemment par le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, à Singapour. Elle contribuera également à promouvoir le développement du partenariat stratégique global sur les canaux du Parti, de l’État et des échanges entre les peuples, consolidant ainsi les fondements politiques et donnant un nouvel élan à la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Félicitant le Vietnam pour ses réalisations majeures et globales, le président du Parlement singapourien a affirmé que Singapour continuerait à accompagner le Vietnam et à partager son expérience avec lui, tout en élargissant les domaines de coopération adaptés à la nouvelle phase de développement des deux pays.

Trân Câm Tu a affirmé que les relations Vietnam - Singapour connaissaient une phase de développement favorable, avec une coopération de plus en plus diversifiée et approfondie. Singapour compte parmi les principaux partenaires économiques du Vietnam dans les domaines de l’investissement, du commerce et de la connectivité.

Les relations entre les deux partis ont également enregistré de nouveaux progrès, notamment avec l’établissement et la mise en œuvre du mécanisme de Dialogue stratégique, témoignant du haut niveau de priorité et de confiance politique entre les deux partis.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties sont convenues de renforcer leur coordination et leur soutien mutuel au sein de l’ASEAN ainsi que dans les forums régionaux et internationaux, en particulier lorsque Singapour assumera la présidence de l’ASEAN et que le Vietnam accueillera l’APEC en 2027. Elles contribueront ainsi à renforcer la solidarité au sein de l’ASEAN, à promouvoir son rôle central et à œuvrer en faveur de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région.

Trân Câm Tu s’est également félicité du développement positif de la coopération entre les deux organes législatifs. Il a estimé que leur coordination étroite avait contribué à établir un cadre juridique favorable au suivi et à la mise en œuvre des accords bilatéraux, appelant les deux parties à renforcer davantage leur coopération et à valoriser les mécanismes existants afin de mettre efficacement en œuvre le partenariat stratégique global et d’approfondir la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Seah Kian Peng, a souligné la nécessité de poursuivre les échanges de délégations de haut niveau ainsi que les contacts entre les commissions parlementaires, les groupes de jeunes parlementaires et les groupes de femmes parlementaires, afin de partager les expériences en matière d’organisation et de renforcement du rôle du Parlement, de consolider la compréhension et la confiance mutuelles, de renforcer la coordination et de soutenir la mise en œuvre des accords de haut niveau, contribuant ainsi à approfondir le partenariat stratégique global Vietnam - Singapour.

À cette occasion, Trân Câm Tu a transmis l’invitation du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân à son homologue singapourien d’effectuer prochainement une visite officielle au Vietnam.

VNA/CVN