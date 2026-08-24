Le président de l’AN de Côte d’Ivoire visite l’Université nationale d’agriculture du Vietnam

Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, la délégation de l’Assemblée nationale (AN) de Côte d’Ivoire, conduite par son président Patrick Achi, a visité et travaillé le 24 août avec l’Université nationale d’agriculture du Vietnam (VNUA).

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Photo : VNA/CVN

Présentant près de 70 ans de développement de l’établissement, la professeure-docteure Nguyên Thi Lan, directrice de la VNUA, a souligné l’importance d’une formation étroitement liée à la recherche appliquée et au développement. Elle a estimé que la coopération internationale durable reposait sur la compréhension et la confiance mutuelles, exprimant l’espoir que cette visite ouvrirait de nouvelles perspectives de coopération concrète et à long terme avec les partenaires ivoiriens.

Patrick Achi a salué les avancées remarquables du Vietnam dans le secteur agricole, notamment en matière d’amélioration de la productivité, ainsi que dans les domaines de l’élevage et de la pêche. Il a également apprécié les politiques de transformation des produits agricoles visant à accroître leur valeur ajoutée, ainsi que les stratégies de distribution et d’exportation ayant permis au Vietnam de devenir une puissance agricole en Asie du Sud-Est et sur les marchés mondiaux.

Évoquant notamment le secteur rizicole, il a souligné que la production vietnamienne était passée de quelques millions de tonnes à environ 45 millions de tonnes aujourd’hui. Comparant les potentiels des deux pays, dont les superficies sont relativement similaires, il a indiqué que la Côte d’Ivoire ne produisait actuellement qu’environ 2 millions de tonnes de riz. Il a exprimé son souhait de tirer davantage parti de l’expérience vietnamienne en matière de politiques agricoles, de formation des ressources humaines, d’organisation des marchés, de coopératives et de transformation des produits agricoles afin de libérer le potentiel de croissance du secteur ivoirien.

Photo : VNA/CVN

Patrick Achi a également salué les progrès du Vietnam dans la valorisation de la noix de cajou et du café. Selon lui, la Côte d’Ivoire produit plus d’un million de tonnes de noix de cajou, contre environ 350.000 tonnes au Vietnam, tandis que la production vietnamienne de café approche les 2 millions de tonnes.

Dans le secteur aquatique, malgré d’importantes ressources en eau, la Côte d’Ivoire produit moins de 100.000 tonnes de produits de la pêche, contre près de 10 millions de tonnes au Vietnam, qui tire plusieurs milliards de dollars de recettes d’exportation de ce secteur. Patrick Achi a également salué les avancées majeures du Vietnam dans la réduction de la pauvreté rurale, grâce à la sécurité alimentaire et à la création de moyens de subsistance durables.

Sur cette base, il a proposé aux deux parties de mettre en œuvre des projets pilotes, le Vietnam apportant son expertise technique et des solutions pour améliorer la productivité agricole dans certaines localités ivoiriennes.

VNA/CVN