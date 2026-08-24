Les députés achèvent leur session par des décisions importantes pour l’avenir du pays

L’Assemblée nationale du Vietnam (XVI e législature) a clôturé lundi après-midi 24 août sa première session extraordinaire après 17 jours de travaux intensifs, marquée par des décisions importantes visant à libérer des ressources et à ouvrir de nouveaux espaces de développement national.

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Photo : VNA/CVN

La séance de clôture s’est déroulée en présence du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, du Premier ministre Lê Minh Hung ; du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, de la présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Bùi Thi Minh Hoài et d’autres dirigeants du Parti, de l’État et Front de la Patrie du Vietnam.

Dans son discours de clôture, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a souligné que la session avait mené à bien l’ordre du jour prévu, dans un esprit de renouveau, avec une organisation méthodique, une préparation minutieuse, une grande concentration et un sens élevé des responsabilités.

Au cours de la session, l’Assemblée nationale a adopté 15 lois et six résolutions juridiques normatives, et a débattu de sept autres projets de loi en première lecture. Ces décisions visent à répondre rapidement aux défis pratiques, à affiner le cadre institutionnel, à promouvoir la décentralisation, à simplifier les procédures administratives, à lever les obstacles et à libérer des ressources, facilitant ainsi les activités des citoyens et des entreprises tout en renforçant l’efficacité de l’administration d’État.

L’organe législatif a également examiné et approuvé sept résolutions d’importance stratégique pour le développement national, visant à ouvrir de nouveaux espaces de développement national, à favoriser la connectivité des infrastructures, à garantir la sécurité énergétique, à développer les zones urbaines et à améliorer l’utilisation des ressources afin d’atteindre l’objectif d’une croissance à deux chiffres.

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a souligné le grand sens des responsabilités des députés, notant qu’ils ont travaillé même le week-end et en dehors des horaires habituels. Les débats ont suscité 2.680 commentaires lors des séances en groupe et 535 interventions en séance plénière, permettant d’aboutir à un large consensus sur les questions examinées.

Le législateur suprême a décrit ce processus comme une illustration de la "flexibilité, de la rapidité, de la détermination et de l’accompagnement" dont ont fait preuve l’Assemblée nationale, le gouvernement et les organismes compétents pour répondre aux besoins réels et promouvoir le développement national rapide et durable.

Afin de garantir que les décisions parlementaires se traduisent rapidement par des résultats concrets, il a appelé le gouvernement, les ministères, les secteurs et les localités à promulguer de leur propre initiative des textes dans leur champ de compétence respectif et préparer les conditions nécessaires pour mettre en œuvre les nouvelles lois et résolutions de manière concertée, rapide et systématique.

Photo : VNA/CVN

Le président de l’Assemblée nationale a également exhorté à moderniser les méthodes de travail - en évitant la passivité ou le renvoi de responsabilités - et a souligné la nécessité de veiller à ce que les citoyens et les entreprises ne subissent pas de délais inutiles.

En outre, il a préconisé le renouvellement de la vulgarisation et de l’éducation juridiques en s’appuyant sur la science, la technologie, les plateformes numériques et les nouveaux canaux médiatiques.

Concernant Quang Ninh et Bac Ninh, il a appelé à préparer minutieusement les conditions nécessaires pour garantir le fonctionnement efficace du système politique et des nouvelles instances administratives urbaines, une fois que les résolutions portant création de ces deux villes entreront en vigueur.

Il a également exhorté à susciter l’enthousiasme, la fierté, le sens des responsabilités et les aspirations au développement au sein de toutes les couches de la population, afin de garantir que les citoyens profitent réellement des fruits du processus de développement.

Le législateur suprême a souligné que, dans moins de deux mois, la XVIe législature tiendrait sa deuxième session ordinaire, au cours de laquelle un volume exceptionnellement important de textes législatifs devrait être examiné et adopté. Il a par conséquent appelé à maintenir un rythme de travail proactif, méthodique et soutenu, ainsi qu’à préparer bien en amont les contenus destinés à être soumis à l’Assemblée nationale.

Il a affirmé que le Vietnam entrait dans une phase d’"accélération et de décollage" et que les décisions adoptées lors de cette session extraordinaire constituaient un fondement juridique important permettant au gouvernement, aux ministères et aux localités d’accomplir leurs missions durant les derniers mois de 2026, avec pour objectif d’atteindre une croissance à deux chiffres et de réaliser les objectifs de développement pour la période 2026-2030.

Plus tôt, lors de la séance de clôture, l’Assemblée nationale a adopté la loi modifiant et complétant des dispositions de la Loi sur l’investissement, laquelle entrera en vigueur le 1er mars 2027.

L’Assemblée nationale a également approuvé à l’unanimité les résolutions portant création de la ville de Quang Ninh et de la ville de Bac Ninh, qui seront constituées à partir de l’intégralité du territoire et de la population des provinces du même nom. Ces résolutions seront effectives respectivement le 1er septembre 2026 et le 20 septembre 2026.

VNA/CVN