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Le Vietnam s’impose parmi les leaders mondiaux de l’immobilier de marque

Selon le magazine financier et patrimonial Le Revenu , une référence en la matière, le Vietnam s’impose comme l’un des marchés les plus dynamiques de l’immobilier de marque à l’échelle mondiale, porté par l’arrivée massive de grandes enseignes hôtelières internationales et une demande intérieure en forte croissance.

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S’appuyant sur le rapport Branded Residences 2025-2026 de Savills, le magazine indique que le pays compte désormais plus de 50 projets associés à 34 marques internationales, se classant quatrième au niveau mondial, derrière les États-Unis, l’Arabie saoudite et le Mexique. Cette progression rapide place le Vietnam parmi les marchés les plus actifs du segment premium, avec une présence croissante de projets résidentiels, touristiques et urbains.

Photo : VNA/CVN

À l’échelle régionale, le Vietnam prend une nette avance en Asie du Sud-Est. Selon C9 Hotelworks, il représente actuellement 41 % des résidences de marque en construction en Asie, soit la part la plus élevée de la région. Cette dynamique s’inscrit dans la continuité d’un développement amorcé il y a plus de vingt ans avec des projets emblématiques comme Four Seasons Resort The Nam Hai ou Hyatt Regency Danang Resort and Spa.

Longtemps concentré dans les destinations touristiques, ce segment se développe désormais fortement dans les grands centres urbains. À Hô Chi Minh-Ville, plusieurs projets illustrent cette évolution. Parmi eux, figure Grand Marina Saigon, développé par Masterise Homes qui associe les marques Marriott International et JW Marriott, ainsi que The Rivus, un ensemble de 121 villas de luxe signé Elie Saab. À Hanoï, l’arrivée de The Ritz-Carlton Residences Hanoi at The Grand témoigne également de l’intérêt croissant des grandes marques pour les marchés urbains vietnamiens.

Parallèlement, les destinations balnéaires continuent de séduire les investisseurs avec des projets d’envergure tels que InterContinental Residences Halong Bay, Regent Phu Quoc ou Park Hyatt Phu Quoc. Selon Savills, trois grands groupes qui dominent actuellement le marché vietnamien - Marriott International, IHG Hotels & Resorts et Accor -représentent à eux seuls environ 40 % du portefeuille national de résidences de marque.

Un autre phénomène marquant est la montée en puissance de la demande intérieur. D’après Knight Frank, les acheteurs vietnamiens, issus des classes moyennes et supérieures en plein essor, représentent désormais une part croissante de ce marché, historiquement dominé par les investisseurs étrangers. Pour eux, l’acquisition ne relève plus seulement d’un investissement patrimonial ou locatif, mais d’un choix de style de vie, privilégiant marques, services, sécurité et valeur à long terme comparables à des marchés asiatiques tels que Singapour, Bangkok ou Dubaï.

Dans les années à venir, le marché devrait poursuivre son expansion avec environ 30 nouveaux projets, principalement concentrés à Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et dans des pôles touristiques majeurs tels que Phu Quoc, Cam Ranh et Ha Long. Cette dynamique devrait renforcer davantage la position du Vietnam sur la carte mondiale de l’immobilier de luxe.

VNA/CVN