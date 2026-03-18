Le marché vietnamien des chaînes de boissons dépasse 1,3 milliard de dollars

Le marché vietnamien des chaînes de café et de thé est évalué à plus de 1,3 milliard de dollars, ce qui en fait le troisième plus important d’Asie du Sud-Est après l’Indonésie et la Thaïlande, selon la société de capital-risque Momentum Works, basée à Singapour.

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Photo : CTV/CVN

Son rapport intitulé "Chaînes de café et de thé en Asie du Sud-Est 2026" indique que le segment des chaînes de café au Vietnam a atteint 725 millions de dollars l’an dernier, soit une hausse de 27% sur un an, ce qui représente la deuxième plus forte croissance de la région après la Malaisie. Les chaînes de thé étaient évaluées à 617 millions de dollars, soit une hausse de 28%, un chiffre inférieur à celui de la Thaïlande.

Milano Coffee possède le plus grand réseau au Vietnam avec environ 2.500 points de vente à travers le pays, suivi par Highlands Coffee avec 985 magasins, principalement au Vietnam, et une croissance de son chiffre d’affaires de près de 16% en 2025. Parmi les autres grandes marques de café figurent Phuc Long, Starbucks et Katinat.

Dans le secteur du thé, ToCoToCo domine avec près de 1.000 points de vente, suivi par Hông Tra Ngô Gia avec environ 500, tandis que Gong Cha, Koi Thé, The Alley et Tiger Sugar exploitent chacun entre 50 et 70 magasins.

Bien qu’occupant la troisième place au niveau régional, seul Milano Coffee a franchi la barre des 1.000 magasins au Vietnam, contre 11 autres chaînes de boissons en Asie du Sud-Est.

Momentum Works a noté que le marché des chaînes de cafés et de thés en Asie du Sud-Est représentait près de 10 milliards de dollars en 2025. La concurrence future devrait se concentrer sur l’efficacité opérationnelle, l’infrastructure numérique et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement plutôt que sur la seule expansion rapide du réseau de points de vente.

VNA/CVN