Le secteur de la logistique du Centre est prêt à saisir de nouvelles opportunités

La région du Centre du Vietnam - bande littorale riche en potentialités - se trouve aujourd’hui à un tournant décisif pour le développement de la logistique et des infrastructures portuaires, grâce à l’élargissement de son espace de développement et à l’émergence de nouveaux modèles économiques. Forte de ses atouts naturels et portée par une dynamique d’investissements croissante, elle est appelée à devenir un pôle majeur du réseau logistique national et régional.

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Photo : VNA/CVN

Depuis de nombreuses années, la logistique et les ports maritimes constituent des avantages comparatifs des provinces côtières du Centre. Des infrastructures portuaires telles que Chân Mây, Dà Nang ou encore Chu Lai - Ky Hà, associées à un réseau de transport relativement bien connecté (routes, voies ferrées et aéroports), offrent une base favorable au développement de l’économie maritime. La zone allant de Quang Tri à Quang Ngai contribue ainsi à hauteur de 12 à 15% du chiffre d’affaires total des importations et exportations du pays, avec des produits phares tels que les produits agricoles, forestiers et halieutiques, le textile-habillement, les chaussures, les denrées alimentaires transformées et les matières premières.

Cependant, comparée aux deux pôles économiques que sont le Nord et le Sud, l’ampleur des exportations du Centre demeure encore modeste. Cette situation s’explique principalement par des infrastructures logistiques insuffisamment synchronisées, des coûts de transport élevés et l’absence de centres de services et de commerce d’envergure internationale. Les ports maritimes, bien que modernisés, restent dispersés et n’ont pas encore permis l’émergence d’un grand port de transbordement capable de centraliser les flux de marchandises. Par ailleurs, la majorité des entreprises logistiques locales sont de petite taille, avec des capacités limitées et une faible intégration dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, tandis que l’adoption des technologies avancées reste encore timide.

Néanmoins, de nouvelles perspectives s’ouvrent pour la région. L’élargissement des limites administratives dans certaines localités crée un espace de développement plus vaste, propice à une planification intégrée des infrastructures logistiques interprovinciales et à la formation de chaînes d’approvisionnement étroitement liées. En particulier, le projet de création d’une zone de libre-échange à Dà Nang constitue une avancée majeure, ouvrant la voie à une meilleure connexion internationale et à la mise en place de centres logistiques et de services à forte valeur ajoutée.

Grâce à des politiques fiscales préférentielles et à des procédures administratives simplifiées, ce modèle devrait attirer d’importants flux d’investissements directs étrangers dans le secteur logistique, tout en favorisant l’émergence d’un port de transit international dans la région. Il s’agit là d’un levier essentiel pour renforcer la compétitivité et la position du Centre dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Photo : VNA/CVN

Dans les faits, les investissements dans les infrastructures portuaires et logistiques connaissent déjà une accélération notable. À Dà Nang, le projet du port de Liên Chiêu, l’un des projets clés, est activement déployé afin de construire un terminal à conteneurs moderne capable d’accueillir des navires de grande capacité. Parallèlement, la ville s’attache à développer un réseau portuaire intégré reliant Chu Lai, Tiên Sa et Ky Hà à Dung Quât, tout en investissant dans les aéroports internationaux et les infrastructures de transport interrégionales, dans le but de créer un complexe logistique d’envergure.

Au-delà de Dà Nang, d’autres localités participent également à cette dynamique. Dans la province de Dak Lak, le projet du port de Bai Gôc, de grande envergure, est en cours de mise en œuvre, en synergie avec la zone industrielle de Hòa Tâm afin d’élargir l’espace de développement et de renforcer la connectivité logistique. De son côté, Khanh Hoa a déjà mis en place plusieurs centres logistiques modernes, notamment à Vân Phong, Nam Cam Ranh, Cà Na et Ninh Chu, créant ainsi des conditions favorables à l’attraction d’investisseurs stratégiques.

Ces évolutions témoignent du fait que le Centre réunit désormais les conditions nécessaires pour un décollage dans le domaine logistique : des atouts naturels, un cadre politique favorable et des flux d’investissements soutenus. Dans un contexte d’intégration économique internationale accrue, le développement d’un système logistique moderne permettra non seulement de réduire les coûts et d’améliorer la compétitivité, mais aussi de favoriser une intégration plus profonde dans les chaînes de valeur mondiales.

Avec un potentiel encore largement inexploité, conjugué à la détermination des autorités locales et à l’engagement des entreprises, la région du Centre est aujourd’hui prête à saisir de nouvelles opportunités pour devenir un hub logistique majeur du Vietnam et renforcer sa position à l’échelle de l’Asie-Pacifique.

VNA/CVN