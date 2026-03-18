Orientation stratégique pour l’attraction et l’utilisation des APD au Vietnam

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a signé la décision n°441/QD-TTg approuvant le plan de mise en œuvre de l’orientation relative à l’attraction, à la gestion et à l’utilisation des aides publiques au développement (APD) et des prêts concessionnels étrangers pour la période 2026-2030.

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Photo : VNA/CVN

Ce plan vise à mobiliser et à allouer ces ressources de manière efficace afin de répondre aux besoins d’investissement pour le développement socio-économique du pays, des secteurs et des localités. Les fonds seront prioritairement affectés aux projets en cours ou en transition depuis la période 2021-2025, ainsi qu’aux nouveaux projets en préparation, susceptibles d’être partiellement décaissés entre 2026 et 2030. Ils pourront également financer de grands projets d’infrastructure ainsi que des programmes nationaux stratégiques.

Le gouvernement met l’accent sur le renforcement de la coopération avec les partenaires au développement, dans un esprit de confiance, de respect mutuel et d’efficacité, afin de mobiliser des financements à conditions préférentielles, notamment des aides non remboursables et des prêts à taux avantageux. Les ressources seront orientées vers les secteurs prioritaires tels que les infrastructures économiques et sociales, la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique, la transition énergétique, l’éducation et la santé.

Numérisation de la gestion des APD

Parallèlement, les autorités s’emploient à lever les obstacles entravant la mise en œuvre des projets, en améliorant la qualité de leur préparation, de leur approbation et de leur exécution. La modernisation et la numérisation de la gestion des APD seront également accélérées afin de renforcer la transparence, la redevabilité et l’efficacité administrative.

S’agissant des orientations d’utilisation, les prêts ODA et concessionnels seront prioritairement consacrés à des projets d’investissement à fort impact, susceptibles de générer des effets d’entraînement et de transformation à l’échelle nationale et régionale. Leur mobilisation reposera sur des analyses rigoureuses des conditions de financement, de la faisabilité et de l’efficacité économique, tout en garantissant la sécurité de la dette publique et la capacité de remboursement.

Concernant les orientations d’utilisation, les prêts ODA et concessionnels seront prioritairement consacrés à des projets d’investissement de développement à fort impact, capables de créer des effets d’entraînement et de transformation à l’échelle nationale et régionale. Leur mobilisation reposera sur des analyses rigoureuses des conditions de prêt, de la faisabilité et de l’efficacité économique, tout en garantissant la sécurité de la dette publique et la capacité de remboursement.

Ces financements sont considérés comme complémentaires aux ressources domestiques et aux autres sources de capitaux. Ils seront utilisés principalement dans les secteurs où les financements internes ou privés restent insuffisants. Le Vietnam privilégiera les sources de financement offrant des conditions favorables, des procédures flexibles, ainsi que des opportunités de transfert de technologies avancées et d’assistance technique.

En outre, le pays entend diversifier ses instruments financiers en combinant les mécanismes traditionnels avec de nouvelles approches, telles que les financements budgétaires, les prêts multiphases ou les mécanismes basés sur les résultats, tout en renforçant sa capacité à mobiliser des capitaux sur les marchés financiers internationaux.

Afin d’assurer l’efficacité de cette stratégie, le plan prévoit cinq groupes de solutions, portant notamment sur l’amélioration du cadre institutionnel, le renforcement des négociations avec les bailleurs de fonds, l’accélération de la mise en œuvre des projets, l’innovation dans la gestion des risques et la promotion du transfert et de la diffusion des technologies avancées.

VNA/CVN