Le Vietnam renforce sa coopération financière et bancaire avec la Chine

Le ministre vietnamien des Finances, Nguyên Van Thang, a rencontré à Hanoï, Liu Jun, vice-président et directeur exécutif de la Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC), afin d’évoquer les perspectives de développement de la coopération économique entre les deux pays, notamment dans les secteurs financier et bancaire.

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Lors de cette rencontre, Nguyen Van Thang a souligné le rôle stratégique de l’ICBC, l’une des plus grandes institutions financières mondiales, et sa présence de longue date au Vietnam. Il a salué l’engagement de la banque dans l’octroi de prêts garantis par l’État et la fourniture de services financiers pour des projets d’infrastructure bénéficiant de prêts à taux préférentiels chinois, contribuant ainsi à la croissance des relations économiques bilatérales.

Photo : BTC/CVN

Présentant la stratégie de développement du Vietnam, le ministre a évoqué les objectifs fixés par le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, qui visent à atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure doté d'une industrielle moderne d'ici 2030 et celui de pays développé à revenu élevé d'ici 2045. Pour concrétiser ces ambitions, le Vietnam entend mobiliser jusqu'à 80% des ressources de développement auprès des entreprises nationales et étrangères, ainsi que du public, tout en utilisant efficacement les outils de sa politique fiscale pour attirer les capitaux financiers internationaux.

Dans ce contexte, le ministre a souligné que le Vietnam représente un marché très attractif pour les investisseurs étrangers et les banques internationales. Il a encouragé ICBC à envisager une participation au Centre financier international du Vietnam en partageant ses capitaux, son expertise et son expérience en matière de gestion afin de contribuer au développement du pays en général et de son marché financier en particulier.

Il a également insisté sur la priorité que le gouvernement vietnamien continue d'accorder au développement des infrastructures, notamment aux projets de connectivité, un domaine offrant d'importantes opportunités à ICBC de s'engager en tant que partenaire financier.

Avec le développement soutenu des relations commerciales entre le Vietnam et la Chine et l'offre croissante d'incitations à l'investissement compétitives par le Vietnam, le pays devrait attirer davantage d'entreprises chinoises. Ceci offre à ICBC de nouvelles opportunités pour soutenir les entreprises chinoises opérant au Vietnam, notamment dans le domaine des services de crédit à l'exportation, a-t-il souligné.

De son côté, Liu Jun a indiqué qu'ICBC détient actuellement un actif total d'environ 140.000 milliards de yuans (20,3 milliards de dollars américains), ce qui la place parmi les premières banques mondiales en termes de taille et de rentabilité. La banque a étroitement collaboré avec des partenaires concernés au Vietnam et en Chine pour lancer avec succès des services de paiement transfrontaliers par QR code, permettant aux consommateurs des deux pays d'effectuer des transactions en monnaie locale.

Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les orientations politiques et le rôle de la finance dans le soutien aux industries clés, aux grands projets et à l'amélioration du climat d'investissement, tout en soulignant l'importance des ressources internationales pour atteindre les objectifs de développement à long terme du Vietnam.

Réaffirmant le statut stratégique de l'Asie du Sud-Est, et notamment du Vietnam, Liu Jun a indiqué qu'ICBC continuerait de mobiliser pleinement ses capacités pour soutenir les projets au Vietnam, contribuant ainsi à l'approfondissement des relations économiques entre le Vietnam et la Chine.

VNA/CVN