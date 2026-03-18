Le riz parfumé renforce sa présence sur le marché européen

Les exportations de riz parfumé continuent de gagner du terrain sur le marché européen. Les autorités ont certifié plus de 380 tonnes de cargaisons éligibles aux tarifs préférentiels prévus par l'Accord de libre-échange UE - Vietnam (ALE UE - Vietnam).

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Photo : VNA/CVN

Le Département de la production végétale et de la protection des végétaux du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a délivré des certificats d'authenticité pour quatre lots de riz parfumé destinés à l'UE, totalisant plus de 380 tonnes. Cette certification confirme que les variétés de riz répondent aux exigences de l'UE et permet aux exportateurs de bénéficier des préférences tarifaires de l'ALE UE - Vietnam.

Ces dernières approbations soulignent la présence croissante du riz vietnamien sur l'un des marchés les plus exigeants au monde.

Selon le ministère, trois cargaisons, totalisant 364,52 tonnes, ont été certifiées pour la société Ocean Blue Import-Export Co Ltd, basée à Hô Chi Minh-Ville. Ces cargaisons sont composées de riz parfumé OM5451, contenant 5% de brisures, cultivé dans la province d'An Giang.

Sur ce volume total, 294 tonnes seront exportées vers la République tchèque, 20,52 tonnes vers l'Allemagne et 50 tonnes vers la France.

Par ailleurs, la société par actions Hoang Minh Nhât, située à Cân Tho, a reçu la certification pour une cargaison distincte de 23,95 tonnes de riz parfumé Jasmine 85, également à 5% de brisures. Ce riz, cultivé dans la province de Bac Liêu (désormais rattachée administrativement à la province de Cà Mau), sera exporté vers la Pologne.

Conformément à la réglementation européenne, le riz parfumé importé doit être accompagné d'un certificat attestant de sa variété et de son appartenance à la liste approuvée par la Commission européenne. Cette exigence est une condition essentielle pour que le riz parfumé vietnamien puisse bénéficier des préférences tarifaires prévues par l'accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA).

La réglementation vietnamienne impose également des contrôles stricts sur la chaîne de production. Conformément au décret gouvernemental n° 103/2020/ND-CP, les exportateurs doivent fournir une documentation complète sur l'origine des semences, les zones de culture et les installations de production, et chaque lot doit faire l'objet d'un contrôle qualité avant certification.

Actuellement, neuf variétés de riz parfumé vietnamien sont éligibles aux préférences tarifaires sur le marché de l'UE. Il s'agit des variétés Jasmine 85, ST5, ST20, Nang Hoa 9, VD20, RVT, OM4900, OM5451 et Tai Nguyên Cho Dao.

Bien que le volume des exportations individuelles reste relativement modeste, les experts du secteur estiment que la régularité des exportations témoigne d'une demande soutenue de riz de haute qualité au sein de l'UE.

Dans le cadre des engagements de l'EVFTA, l'UE accorde au Vietnam un quota annuel de 80.000 tonnes de riz. Cela comprend 30.000 tonnes de riz blanchi, 20.000 tonnes de riz non blanchi et 30.000 tonnes de riz parfumé. L’exportation de brisures de riz vietnamiennes est désormais entièrement libéralisée.

Nguyên Van Thanh, directeur de Phuoc Thanh IV Production and Trading Co Ltd, a déclaré que se concentrer sur les segments de riz moyen et haut de gamme est devenu une stratégie incontournable pour les exportateurs vietnamiens souhaitant concurrencer des rivaux régionaux tels que la Thaïlande et le Cambodge.

Des variétés comme l’OM5451 et le Dai Thom 8 représentent désormais une part importante de la production, tandis que le ST25 s’est imposé comme un produit phare du segment premium.

Au-delà de la qualité, les exigences de durabilité prennent également une importance croissante sur les marchés mondiaux.

Nguyên Quôc Manh, directeur adjoint du Département de la production végétale et de la protection des végétaux, a indiqué que les principaux marchés, notamment l’UE, les États-Unis et le Japon, renforcent leurs normes en matière de réduction des émissions et de traçabilité.

La mise en place de chaînes de production de riz transparentes et respectueuses de l'environnement sera donc cruciale pour valoriser le riz vietnamien et développer les opportunités d'exportation dans les années à venir.

VNA/CVN

