Vietnam - États-Unis : signature et échange d'accords de coopération

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a assisté dans l’après-midi du 18 février (heure locale), à Washington D.C. (États-Unis), à la cérémonie de signature et d’échange de contrats et d’accords de coopération dans des secteurs clés tels que les sciences et technologies, la transformation numérique, l’aviation et la santé.

Photo : VNA/CVN

La valeur totale des documents échangés s’élève à 37,2 milliards de dollars, témoignant d’engagements forts et résolus de la part des partenaires, alors que les relations bilatérales entrent dans une nouvelle phase de développement.

Étaient également présents, entre autres, le général Phan Van Giang, ministre de la Défense ; le général Luong Tam Quang, ministre de la Police ; Nguyên Duy Ngọc, secrétaire du Comité du Parti de Hanoï et Lê Hoài Trung, ministre des Affaires étrangères.

Du côté américain participaient Michael George DeSombre, secrétaire d’État adjoint des États-Unis chargé de l’Asie de l’Est et du Pacifique et David Fogel, secrétaire adjoint au Commerce et directeur de l’Administration du commerce international des États-Unis.

S’adressant à la cérémonie de signature, l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, a souligné qu’après 30 ans de normalisation des relations, le Vietnam et les États-Unis sont devenus des partenaires stratégiques globaux pour la paix, la coopération et le développement durable. Les deux pays ont su transformer les distances héritées de l’histoire en un pont de coopération durable, fondé sur le respect mutuel, la compréhension et une orientation commune vers l’avenir. Les accords et documents de coopération conclus entre les communautés d’affaires des deux pays contribuent de manière significative à l’édification d’une relation solide, substantielle et équilibrée.

L’ambassade du Vietnam aux États-Unis s’est engagée à continuer de jouer un rôle de passerelle active, en favorisant le dialogue politique, en levant les obstacles et en créant les conditions les plus favorables au développement de la coopération entre les entreprises des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Les documents signés et échangés couvrent de nombreux accords importants dans les domaines des sciences et technologies, de la transformation numérique, de l’aviation et de la santé. À cet égard, le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies a remis une licence de fourniture de services de télécommunications avec infrastructure de réseau (réseau fixe par satellite et réseaux de télécommunications mobiles par satellite) à la société Starlink Services Vietnam Co., Ltd.

Vietnam Airlines et le groupe Boeing ont signé un contrat portant sur l’achat de 50 appareils Boeing 737 MAX. Les deux parties poursuivent le développement d’une coopération à long terme à travers cette première commande de la compagnie nationale vietnamienne pour la gamme d’avions monocouloirs de Boeing. Cette commande soutiendra la stratégie de croissance efficace et durable de Vietnam Airlines et contribuera à renforcer la connectivité nationale et régionale.

La compagnie Sun Phu Quôc Airways a également signé un contrat avec Boeing pour l’acquisition de 40 appareils Boeing 787-9 Dreamliner. Cet accord permettra à la compagnie de compléter ses capacités d’exploitation intercontinentale, tout en consolidant la confiance et en favorisant une coopération économique bilatérale durable entre les entreprises des deux pays. L’élargissement des capacités de connectivité constituera ainsi un levier puissant pour stimuler les flux de touristes, d’investissements et d’échanges commerciaux entre les deux nations.

Par ailleurs, Vietjet a signé un contrat de sélection et d’achat de moteurs ainsi que de services de maintenance avec Pratt & Whitney (filiale de RTX Corporation) pour équiper 44 avions A321NEO et A321XLR dotés de moteurs GTF. La compagnie a également conclu un accord avec Griffin Global Asset Management portant sur le financement de six avions Boeing 737-8.

Dans le domaine de la santé, l’hôpital Tâm Anh et la société Mevion Medical Systems ont signé un contrat pour l’acquisition du système de protonthérapie Mevion S250-FIT, actuellement le système de radiothérapie par protons le plus moderne aux États-Unis. Le Vietnam devient ainsi le premier pays d’Asie à se doter de cet équipement de pointe, ouvrant de nouvelles perspectives pour un traitement du cancer plus sûr et plus efficace.

VNA/CVN