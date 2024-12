Ouverture du Forum Mekong Connect 2024

Le Forum Mekong Connect 2024 a débuté le 17 décembre dans la province d'An Giang (Sud), avec pour thème "Renforcement de la coopération économique, commerciale et technologique dans la région du delta du Mékong, à Hô Chi Minh-Ville et dans le reste du pays en vue d'un développement durable dans un nouveau contexte concurrentiel".

>> Ouverture du Forum Mekong Connect 2023 à Hô Chi Minh-Ville

Photo : VNA/CVN

Lancé pour la première fois en 2015, Mekong Connect est devenu un événement annuel majeur, reliant solidement les localités du delta du Mékong à Hô Chi Minh-Ville et au reste du pays. Issu de l'initiative de coopération régionale ABCD Mékong (An Giang, Bên Tre, Cân Tho, Dông Thap), le forum a ensuite intégré Hô Chi Minh-Ville et, cette année, bénéficie de la participation des provinces de Vinh Long et Hâu Giang.

Mekong Connect est bien plus qu'une simple plateforme d'échange, c'est un véritable espace pour l'administration locale, les entreprises, les experts et les décideurs politiques, tous unis pour promouvoir un développement durable dans la région.

Cette année, le forum de deux jours se concentre sur trois domaines clés pour renforcer la coopération, à savoir l'économie, le commerce et la technologie. L'objectif est de promouvoir les liens économiques régionaux, d'optimiser les ressources locales et de se connecter avec Hô Chi Minh-Ville et le reste du pays, en mettant l'accent sur le développement vert et durable.

Selon Lê Van Phuoc, vice-président du Comité populaire d'An Giang, Mekong Connect 2024 permettra à An Giang, Hô Chi Minh-Ville et d'autres localités du delta du Mékong de renforcer leurs liens et d'élargir la coopération. Il facilitera également la formation de chaînes de valeur, l'anticipation des tendances du marché, l'orientation des produits agricoles, l'application de technologies pour améliorer la valeur ajoutée, promouvoir la commercialisation des produits agricoles et renforcer leur intégration sur les marchés.

Il est également espéré relier les itinéraires touristiques et favoriser le développement du commerce frontalier entre le Vietnam et le Cambodge, a-t-il déclaré.

Suite à la cérémonie d'ouverture, une exposition a été inaugurée, présentant des projets concrets issus de la coopération entre les entreprises de Hô Chi Minh-Ville et du delta du Mékong.

Mekong Connect 2024 proposera un programme riche et varié d'événements, allant d'un festival international de start-up vertes à une session de vente en direct innovante de produits agricoles du delta du Mékong, en passant par un atelier dédié au développement des économies locales et au renforcement des liens régionaux dans un contexte de concurrence mondiale croissante.

VNA/CVN