Développement des places financières au Vietnam : un enjeu stratégique

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh a présidé, le 17 décembre à Hanoï, une réunion sur le plan d'action pour mettre en œuvre la conclusion du Politburo sur la construction des places financières régionale et internationale au Vietnam.

Selon le plan, une place financière international devrait être construite à Hô Chi Minh-Ville et une autre au niveau régional sera établi à Dà Nang.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, et le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Dà Nang, Nguyên Van Quang, ont déclaré que ses villes étaient prêtes à mettre en œuvre ce plan en déployant une stratégie globale comprenant des recherches approfondies sur les mécanismes et les politiques, la création de nouvelles structures, des investissements ciblés dans les infrastructures, des programmes de formation adaptés et l'organisation de groupes de travail pour étudier les expériences internationales.

De son côté, le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyên Chi Dung a souligné que la construction de places financières devraient être menée dans un esprit de non-perfectionnisme ou de non-précipitation, mais de manière drastique et urgente. Il faut également adopter des mécanismes et des politiques exceptionnels, a-t-il ajouté.

En conclu, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh a identifié la construction de places financières comme un levier essentiel pour accélérer la croissance économique du Vietnam.

Il a approuvé la création d'un comité de pilotage intersectoriel et de groupes de travail à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang pour développer les places financières. Le dirigeant a également souligné l'importance cruciale de former de futurs acteurs des places financières.

