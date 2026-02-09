Le débit de conteneurs dans les ports vietnamiens maintient sa croissance

Le débit de conteneurs transitant par les ports vietnamiens maintient une dynamique de croissance, en particulier dans les ports en eau profonde, qui devraient afficher de meilleures performances grâce à la tendance à l’augmentation de la taille des navires et à l’accélération du développement des infrastructures portuaires et des infrastructures de soutien, contribuant ainsi à renforcer la compétitivité du secteur.

C’est l’évaluation formulée par la société par actions de titres MBS concernant le secteur portuaire pour l’année 2026.

Selon la nouvelle planification, d’ici 2030, les besoins en investissements pour l’ensemble du système portuaire vietnamien sont estimés à environ 359.500 milliards de dôngs, dont 72.800 milliards destinés aux infrastructures maritimes publiques et 286.700 milliards aux terminaux portuaires à vocation commerciale.

Concernant la ville de Hai Phong, conformément à la Planification globale de développement du système portuaire vietnamien, le port maritime de Hai Phong est classé comme port de catégorie spéciale et constitue la principale porte d’accès maritime de l’ensemble du Nord du pays.

Hai Phong prévoit d’achever les terminaux du port international de Lach Huyên, de mettre en place le port de Nam Dô Son et vise, d’ici 2030, la création de la zone économique du Nord de Hai Phong, ainsi qu’un débit de 215 millions de tonnes.

Dans le Sud, Hô Chi Minh-Ville dispose actuellement du système portuaire le plus important du pays avec 99 quais, représentant près d’un tiers du total national. À l’horizon 2030, la ville ambitionne un volume de marchandises d’environ 253 millions de tonnes, dont 16,25 à 18,25 millions de TEU pour les conteneurs.

Afin d’améliorer la capacité d’exploitation de l’ensemble du secteur portuaire et de faire du Vietnam une destination logistique stratégique dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, l’accélération du développement du système portuaire et des infrastructures de soutien est considérée comme un facteur clé.

Selon les statistiques de l’Administration maritime et fluviale du Vietnam, le nombre d’escales de navires maritimes dans le système portuaire vietnamien a atteint 134.600 en 2025, soit une hausse annuelle de 32%, tandis que le volume de fret transitant par les ports maritimes a progressé de 10%.

