Renforcer la coopération internationale contre la traite des personnes

Du 24 au 26 novembre, l'Assemblée générale des Nations unies a organisé, à New York, une réunion de haut niveau à l'occasion du 15ᵉ anniversaire de l'adoption du Plan d'action mondial pour la lutte contre la traite des personnes, afin d'évaluer sa mise en œuvre.

Photo: VNA/CVN

Ouvrant la session, la présidente de l'Assemblée générale, Annalena Baerbock, a mis en garde contre l'augmentation rapide de la traite des personnes, rendue plus sophistiquée par les technologies numériques. Elle a souligné la nécessité de renforcer les cadres juridiques, de sanctionner plus fermement les réseaux criminels et de s'attaquer aux causes profondes du phénomène. Le secrétaire général adjoint chargé des politiques, Guy Ryder, a appelé à investir davantage dans l'assistance aux victimes, à intensifier la coopération transfrontalière et à garantir que toutes les politiques adoptent une approche véritablement "centrée sur les victimes". Plusieurs délégations ont exprimé leur inquiétude face au nombre croissant d’enfants victimes, à la prolifération des escroqueries en ligne et à la coordination accrue des organisations criminelles.

Lors de la réunion, le ministre-conseiller Nguyên Hoàng Nguyên, chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Vietnam, a réaffirmé que la lutte contre la traite des personnes constitue une priorité nationale. Il a rappelé que le Vietnam a récemment renforcé son cadre juridique, notamment via la révision de la Loi sur la lutte contre la traite des personnes en 2024. Cette problématique a également été intégrée dans ses grandes politiques nationales, y compris dans la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Le pays a appelé au développement de voies de migration légales et sûres, à l'intensification de la coopération à tous les niveaux - y compris les partenariats public-privé - dans le respect de la responsabilité partagée et de la souveraineté nationale. Le Vietnam a également encouragé l'accélération de la signature et de la ratification de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité pour mieux contrer les formes de traite émergentes dans l'environnement numérique.

En marge de la réunion, le Vietnam et 43 autres pays ont adopté une Déclaration conjointe sur la lutte contre la traite des personnes utilisant les technologies numériques, présentée par la République de Corée. Cette déclaration met en lumière la montée du trafic lié aux fraudes en ligne et appelle à une coopération mondiale renforcée, à la mobilisation du secteur privé et à l'usage des mécanismes des Nations Unies pour lutter plus efficacement contre les formes de criminalité en évolution rapide.

VNA/CVN