La vice-présidente de la République inspecte les préparatifs électoraux à Dông Nai

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân, également vice-présidente du Conseil électoral national, a effectué vendredi 6 février une inspection sur place et travaillé avec le Comité électoral de la province de Dông Nai sur les préparatifs des élections des députés à l’Assemblée nationale de la XVI e législature et aux conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031.

Photo : VNA/CVN

Mme Xuân a félicité la province de Dông Nai pour ses préparatifs sérieux, proactifs et conformes à la loi, soulignant que la province devait continuer à considérer les élections comme une priorité politique absolue, en appliquant rigoureusement les procédures prévues par la loi et le calendrier, en examinant minutieusement les dossiers des candidats, en garantissant une structure et une représentation adéquates, et en protégeant le droit de vote de tous les citoyens, y compris les travailleurs migrants, les personnes âgées et les personnes handicapées.

La vice-présidente a également insisté sur la nécessité de garantir des infrastructures adéquates, un financement opportun, une communication ciblée et adaptée aux différents groupes d’électeurs, notamment les travailleurs des zones industrielles, ainsi que des mesures robustes pour maintenir la sécurité politique et l’ordre public.

Plus tôt dans la journée, elle s’est rendue au bureau de vote n°32 du quartier de Trân Biên, fournissant recommandations et encouragements afin d’assurer des préparatifs complets et le bon déroulement du scrutin.

Vo Tân Duc, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et vice-président permanent du Comité électoral provincial, a indiqué que la province a mis en place un Comité électoral provincial de 37 membres et 95 comités électoraux aux niveaux communal et de quartier, mobilisant au total 2.127 équipes de vote, dont 56 issues des forces armées.

Dông Nai compte six circonscriptions pour les élections de l’Assemblée nationale de la XIVe législature (18 députés), 28 et 651 circonscriptions respectivemet pour les élections du Conseil populaire provincial et des Conseils populaires communaux.

À l’issue d’une première série de consultations, le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la province de Dông Nai a tenu une seconde conférence consultative le 2 février 2026 afin d’établir une liste préliminaire de candidats aux élections à l’Assemblée nationale de la 16e législature et au Conseil populaire provincial.

Suite à cette seconde consultation, la liste préliminaire comprend 24 candidats aux élections à l’Assemblée nationale de la 16e législature, dont 54% de femmes, 33% de candidats de moins de 40 ans et 20% de candidats issus des minorités ethniques.

Pour l’élection du Conseil populaire provincial, la liste préliminaire comprend 150 candidats pour 85 sièges, dont 43% sont des femmes et 26% des candidats de moins de 40 ans.

VNA/CVN