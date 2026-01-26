Le secrétaire général Tô Lâm reçoit une délégation du Parti du Nouvel Azerbaïdjan

Le 26 janvier, à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a reçu une délégation du Parti du Nouvel Azerbaïdjan, conduite par Tahir Budagov, vice-président et chef du Bureau du Comité central du Parti, venue féliciter le secrétaire général et le Comité central du PCV pour le succès du XIVᵉ Congrès national du PCV.

Photo : VNA/CVN

Tahir Budagov a transmis au PCV les félicitations du président de l’Azerbaïdjan et président du Parti du Nouvel Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, pour l’organisation réussie du XIVᵉ Congrès national, et a félicité Tô Lâm pour sa réélection au poste de secrétaire général du Comité central du PCV.

Le vice-président du Parti du Nouvel Azerbaïdjan a exprimé son admiration pour le développement rapide du Vietnam ces dernières années, notamment pour l’un des taux de croissance les plus élevés au monde et l’amélioration constante des conditions de vie de la population. Il a affirmé que, sous la direction clairvoyante du PCV, le Vietnam mettrait en œuvre avec succès les orientations et politiques adoptées par le XIVe Congrès, atteindrait les objectifs ambitieux fixés et rehaussera son statut sur la scène internationale.

Tahir Budagov a souligné que la visite d’État du secrétaire général Tô Lâm en Azerbaïdjan en mai 2025 revêtait une importance toute particulière, ouvrant une nouvelle étape pour le développement de l’amitié traditionnelle et du partenariat stratégique entre les deux pays, et a réaffirmé le soutien constant du Parti du Nouvel Azerbaïdjan au renforcement des relations Vietnam - Azerbaïdjan dans tous les domaines.

Remerciant les dirigeants du Parti du Nouvel Azerbaïdjan et les autorités azerbaïdjanaises pour leurs félicitations, Tô Lâm a informé la délégation azerbaïdjanaise des principaux résultats du XIVᵉ Congrès, soulignant que celui-ci avait défini non seulement les objectifs et orientations pour les cinq prochaines années, mais aussi des décisions de portée stratégique pour l’avenir de la nation vietnamienne.

Le secrétaire général Tô Lâm a réaffirmé que le Vietnam poursuivrait une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie et de résilience, considérant la diplomatie comme une mission essentielle et permanente aux côtés de la défense et de la sécurité nationales, et attachait de l’importance au développement des relations avec ses amis traditionnels et ses partenaires stratégiques, dont l’Azerbaïdjan.

Les deux parties ont passé en revue les jalons importants des relations bilatérales et ont convenu de renforcer la coopération dans les domaines traditionnels tels que l’économie et le commerce, l’énergie et le pétrole-gaz, l’éducation et la formation, la culture, le tourisme et les échanges entre les peuples, tout en élargissant la coopération à de nouveaux secteurs comme la science et la technologie, l’économie verte et l’économie numérique.

À cette occasion, Tô Lâm a demandé à Tahir Budagov de transmettre ses salutations et son invitation au président de l’Azerbaïdjan et président du Parti du Nouvel Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, à effectuer prochainement une visite au Vietnam.

VNA/CVN