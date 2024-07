L'ouragan Béryl en route vers la Jamaïque, après avoir frappé les Antilles

L'ouragan Béryl, particulièrement précoce, avance mardi 2 juillet dans les Caraïbes après avoir provoqué d'importants dégâts et au moins 5 morts, et s'apprête à toucher mercredi 3 juillet la Jamaïque, prévient le Centre américain des ouragans (NHC).

>> Ouragan au Mexique : trois étrangers parmi les morts, bilan revu à la baisse

>> L'ouragan Otis fait 52 morts au Mexique

>> La saison 2024 des ouragans dans l'Atlantique s'annonce "extraordinaire"

Photo: AFP/VNA/CVN

Bien que relégué mardi après-midi en catégorie 4, ce premier ouragan de la saison fut, lundi soir et mardi matin 2 juillet, classé en catégorie 5, la plus élevée avec des vents supérieurs à 252 km/h et des effets "potentiellement catastrophiques".

Béryl était alors l'ouragan de catégorie 5 le plus précoce jamais enregistré par les services météorologiques américains.

"Des vents dévastateurs (...), une montée des eaux potentiellement mortelle et des vagues destructrices sont attendues dans des zones de Jamaïque et des Îles Caïmans mercredi et mercredi soir", écrit le NHC dans son bulletin de 21h00 GMT mardi 2 juillet, relevant des vents à 250 km/h dans l'ouragan.

"La bonne nouvelle, c'est que Béryl a commencé à s'affaiblir un peu", a commenté le directeur du NHC Michael Brennan, qualifiant l'ouragan d'"extrêmement dangereux."

Béryl pourrait toucher la Jamaïque en catégorie 3 ou 4, "avec un potentiel de dégâts catastrophiques dus au vent, de larges dégâts sur les maisons, les toits, les arbres, les lignes électriques", a-t-il ajouté.

"En Jamaïque, il faut être dans votre lieu sûr à la tombée de la nuit et se préparer à s'abriter sur place toute la journée de mercredi", relève encore Michael Brennan.

Béryl va également toucher le sud d'Haïti et atteindre, affaibli, la péninsule du Yucatan, au Mexique, jeudi soir.

Avant de toucher ces îles, l'oeil de l'ouragan a dévasté lundi 1er juillet Carriacou, une île de la Grenade réputée pour sa beauté, ainsi que d'autres territoires dans la région.

Deux personnes ont été tuées à Carriacou et une autre sur l'île voisine de Grenade, la principale du petit archipel, a indiqué le Premier ministre grenadien Dickon Mitchell. Des vents ont été mesurés jusqu'à 240 km/h à Carriacou, qui a été "rasée en une demi-heure", selon lui.

AFP/VNA/CVN