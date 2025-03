Les partis politiques vietnamiens et indonésiens renforcent leurs liens

Nguyên Xuân Thang, membre du Politburo, président de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh et président du Conseil théorique central, a eu des séances de travail avec plusieurs partis politiques et l'Institut national d'administration publique (NIPA) d'Indonésie le 11 mars.

Ces rencontres ont eu lieu dans le cadre de la visite d'État du secrétaire général du Parti Tô Lâm et de son épouse en Indonésie et de leur visite officielle au Secrétariat de l'ASEAN du 9 au 11 mars.

En rencontrant Meutya Viada Hafid, vice-présidente du Parti Golkar et ministre de la Communication et des Affaires numériques de l'Indonésie, Nguyên Xuân Thang a souligné l'importance des relations solides entre le Parti Golkar et le Parti communiste du Vietnam (PCV), exprimant son espoir que les dirigeants du Golkar continueront de promouvoir la coopération, contribuant ainsi au partenariat stratégique global récemment établi entre les deux pays.

Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les domaines de collaboration potentiels, notamment la communication et la transformation numérique, afin d'améliorer la connectivité, de partager les expériences et de promouvoir la coopération bilatérale à l'ère numérique. Elles ont également discuté de la possibilité de signer un protocole d'accord entre les deux parties pour établir un cadre visant à renforcer la coopération dans des domaines spécifiques tels que l'échange de personnel diplomatique, la formation des cadres.

Le 10 mars, le responsable vietnamien a rencontré une délégation du Parti démocratique indonésien de lutte (PDI-P), dirigée par Ahmad Basarah, membre du Comité de direction chargé des affaires extérieures. Nguyên Xuân Thang a demandé aux deux parties de continuer à entretenir leur amitié et de contribuer davantage à l'amélioration de la coopération entre les deux pays, en particulier alors que les relations bilatérales entrent dans une nouvelle phase de développement.

De son côté, Ahmad Basarah a félicité le Vietnam pour ses récentes réalisations socio-économiques, espérant que les deux parties maintiendront leur collaboration et intensifieront le partage d'expériences de développement.

Le même jour, Nguyên Xuân Thang a rencontré le Dr. Muhammad Taufiq, président de l'Institut national d'administration publique de l'Indonésie (NIPA). Le responsable vietnamien a souligné le potentiel de la coopération bilatérale dans la formation, la recherche scientifique et le conseil politique. Il a affirmé que la promotion de la coopération entre les deux établissements contribuerait non seulement à renforcer les capacités du personnel, mais aussi à accroître la compréhension mutuelle et l'échange d'expériences en matière de gouvernance nationale.

