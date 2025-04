Le 8e Concours international de chorale du Vietnam couronne ses lauréats

Cinq jours d’harmonie chorale, de performances dynamiques et d’échanges interculturels se sont achevés à Hôi An, ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Photo : VNS/CVN

Le 8e Concours international de chorale du Vietnam s’est officiellement terminé avec la remise du Grand Prix de chorale de Hôi An, ainsi que 29 médailles d’or et 12 d’argent.

La Chorale senior du CEAO du Canada a remporté le Grand Prix de la Chorale de Hôi An. Dirigée par Maxime Bégin, elle a remporté l’or dans la catégorie G3 - Chœurs de jeunes à voix mixtes et dans la catégorie F - Folklore, et a remporté le Grand Prix général du concours.

La Chorale de filles Canzona de Pologne, dirigé par Adrianna Wtorkowska-Kubińska, a ravi l’or dans la catégorie G2 - Chœurs de jeunes à voix égales.

L’ensemble Samsung Electronics Harmony du Vietnam, sous la direction de Vu Ngoc Son, a remporté l’or et le prix spécial en chœurs mixtes (catégorie B1, niveau de difficulté II), tandis que l’Université des sciences et de l’éducation de Dà Nang a également remporté l’or.

L’ensemble Novo Concertante Manila des Philippines, dirigé par Arwin Tan, a remporté l’or dans la catégorie A1 - Chœurs mixtes (niveau de difficulté I) et dans la catégorie S - Musique chorale sacrée, tandis que le Chœur de dames Voice of Singapore, dirigé par Darius Lim, a remporté l’or dans la catégorie B2 - Chœurs à voix égales (niveau de difficulté II).

Le chœur d’enfants du Collège Sainte-Thérèse des Philippines, dirigé par Aurelio Malano Jr., a remporté l’or dans la catégorie G1 - Chœurs d’enfants. La chorale Canzona de Pologne, sous la direction de Adrianna Wtorkowska-Kubińska, a brillé dans la catégorie G2 - Chœurs de jeunes à voix égales.

La Chorale féminine de l’Âge d’or de République de Corée, dirigée par Heung-Sup Song, a remporté la médaille d’or dans la catégorie SE - Chœurs seniors.

Dang Châu Anh, membre du jury, a déclaré que les équipes ont apprécié les prestations musicales et le temps passé à Hôi An, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1999.

L’événement a été marqué par des performances exceptionnelles de 29 chorales, avec plus de 1.200 artistes venant du Canada, de Pologne, de République de Corée, de Singapour, de Thaïlande, des Philippines, de Malaisie, d’Indonésie et du Vietnam.

Les compétitions dans 11 épreuves réparties en 7 catégories se sont déroulées directement au bord de l’eau : Hôi An est située directement entre la rivière et la mer, donnant à l’événement un décor de rêve sous les palmiers.

Lancé pour la première fois en 2011, le concours biennal est organisé conjointement par Interkultur, basé en Allemagne, le premier organisateur mondial de concours et de festivals internationaux de chorales, et le Comité populaire municipal de Hôi An.

VNA/CVN